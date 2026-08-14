Las lluvias y tormentas pondrán en aviso naranja este sábado a Burgos, León, Palencia y Soria - AEMET

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este sábado, 15 de agosto, avisos por lluvias y tormentas en amplias zonas de Castilla y León, con especial incidencia en las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria, donde se ha establecido nivel de peligro importante (aviso naranja) por precipitaciones que pueden alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

Los avisos, con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 por ciento, estarán activos desde las 14.00 hasta las 21.59 horas, mientras que otras zonas de la Comunidad permanecerán también bajo avisos de peligro bajo por lluvias y tormentas.

En concreto, el aviso de peligro importante por lluvias, con una precipitación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, afectará a la Ibérica de Burgos, la Cordillera Cantábrica y la Meseta de León, la Cordillera Cantábrica de Palencia y la Ibérica de Soria.

En estas mismas áreas se ha establecido aviso de peligro importante por tormentas, ante la posibilidad de que se produzcan episodios acompañados de granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

La previsión sitúa el inicio de estos fenómenos a las 14.00 horas y su finalización a las 21.59 horas, por lo que el periodo de mayor vigilancia se concentrará durante la tarde y coincidirá con el desarrollo de la nubosidad de evolución y la mayor actividad tormentosa.

Junto a estas zonas con riesgo importante, la Aemet ha establecido avisos de peligro bajo (aviso amarillo) por lluvias y tormentas en numerosos puntos de la Comunidad.

En Ávila, las precipitaciones podrán acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en la Meseta, el Sistema Central y el sur de la provincia, mientras que en Burgos el aviso afecta a la Cordillera Cantábrica, el norte, el Condado de Treviño y la Meseta.

En León se incluye el Bierzo y en Palencia la Meseta, mientras que Salamanca cuenta con aviso en su zona mesetaria.

En Segovia se extiende a la Meseta y el Sistema Central; en Soria, a la Meseta y el Sistema Central; en Valladolid, a la Meseta, y en Zamora, a Sanabria y la Meseta.

En todas estas zonas la AEMET contempla igualmente la posibilidad de tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento, aunque con nivel de peligro bajo y una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

La predicción general para Castilla y León apunta a una jornada marcada por los intervalos nubosos y el crecimiento de la nubosidad de evolución durante las horas centrales, con chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día y en el tercio este y nordeste de la Comunidad.

La AEMET también contempla la posibilidad de granizo asociado a estas tormentas, así como bancos de niebla en el extremo norte al principio y al final de la jornada.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas registrarán un descenso notable en el tercio norte y oriental.

El viento será variable, con predominio de la componente nordeste y de intensidad floja a moderada, aunque en las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas previstas en las capitales de provincia, Zamora alcanzará la máxima más elevada, con 35 grados, seguida de Salamanca y Valladolid, con 34, mientras que Segovia llegará a 32 y Ávila y León a 31.

Palencia se quedará en 30 grados, mientras que Burgos y Soria tendrán máximas de 29.

Las mínimas oscilarán entre los 16 grados de Ávila, Salamanca y Soria y los 19 de Valladolid y Zamora, con 17 grados en Burgos y Segovia y 18 en León y Palencia.

De este modo, la jornada estará marcada por un cambio respecto a las temperaturas más elevadas de días anteriores, especialmente en el norte y este de Castilla y León, aunque el riesgo asociado a las tormentas se mantendrá durante la tarde en una parte amplia del territorio autonómico.