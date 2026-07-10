Localizado en el Pinar de Antequera el cadáver del varón de 68 años desaparecido desde hace dos días

Imagen de la persona desaparecida en Valladolid desde hace dos días. - ASOCIACIÓN SOSDESAPARECIDOS

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de José Antonio G.B, el varón de 68 años que llevaba desaparecido en Valladolid capital desde hace dos días, ha sido hallado esta mañana en una zona del Pinar de Antequera, según informaron a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

El citado hombre, de 1,7 metros de estatura, complexión delgada, ojos claros y pelo canoso, según la descripción facilitada este martes por la Asociación Sosdesaparecidos.es, ha sido localizado muerto a primera hora de la mañana de este viernes en el Pinar de Antequera.

Las mismas fuentes apuntan que, según los primeros indicios, el cadáver de José Antonio no presenta signos de criminalidad, con lo que el fallecimiento obedecería a causas naturales.