Las loteras del Corpus reparten 200.000 euros de un cuarto premio a los 25 años del Gordo que vendieron íntegro

Licia García (izda), Ana Herranz e Irene Herrera, ante la administración 'Lotería del Corpus' de Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las responsables de la Administración de Lotería número 2 de Segovia, la 'Lotería del Corpus', han mostrado su alegría al haber vendido una serie de un cuarto premio, el 78477, justo 25 años después del premio Gordo, que vendieron íntegro en 2000.

La administradora, Ana Herranz, e Irene Herrera y Alicia García, empleadas de la oficina lotera ubicada en Juan Bravo, 1, han recordado que "aquel día de 200 era como éste, frío y nuboso, y el premio también fue madrugador".

En este caso, están "contentas de dar esta serie", de un premio que creen que "se ha repartido décimo a décimo, en ventanilla". El total del premio ha sido de 200.000 euros, repartidos en esos 20.000 euros por décimo vendido.