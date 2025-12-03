Lucas asegura que "en breve" ingresará casi un centenar de profesionales en las Direcciones Provinciales y centros

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha asegurado que "en breve" ingresarán casi un centenar de profesionales en las Direcciones Provinciales y centros, diez se incorporarán "de forma inmediata" y otros 85 serán "de nuevo ingreso".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, poco antes de participar en la 'Jornada Técnica sobre aseguramiento interno y externo de la calidad de formación permanente: retos futuros y buenas prácticas'.

La titular de Educación ha reiterado, ante las críticas de los sindicatos por el estado de las plantillas administrativas en las direcciones provinciales, que "no existe un personal administrativo propio de Educación", para contextualizar que la situación que se vive en estos momentos se debe a que "recientemente" se ha resuelto un concurso de traslados que ha generado "vacantes" y que se están cubriendo.

"Recientemente van a llegar otros 10 administrativos y en breve de nuevo ingresos otros 87. No es que haya poco personal administrativo, es que se mueven cuando hay concurso de traslados, que es un derecho que considero que es fundamental y que hay que atender", ha argumentado.

En este sentido, ha incidido en que se están "tramitando esas sustituciones", lo que derivará en diez incorporaciones "inmediatas" y "85 de nuevo ingreso".