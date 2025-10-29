Lucas presenta a Cataluña el modelo universitario de CyL como "ejemplo de excelencia" con la formación superior

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, y de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña, Núria Montserrat, mantienen un encuentro de trabajo - JCYL

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, ha presentado a la titular de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña, Núria Montserrat, el modelo universitario de Castilla y León como "ejemplo de excelencia y compromiso" con la formación superior.

Lo ha hecho durante el primer encuentro institucional entre ambas administraciones que se ha celebrado este miércoles en la sede de la Consejería de Educación, donde se han abordado tanto estrategias y políticas públicas en esta materia, como posibles colaboraciones entre ambas comunidades.

Durante el encuentro, la representante del Ejecutivo castellanoleonés ha expresado su agradecimiento por el interés mostrado por su homóloga en el modelo que la Comunidad implementa con resultados "muy positivos".

Precisamente, Lucas ha destacado el esfuerzo realizado por el Departamento que dirige en los últimos años con un aumento de la financiación universitaria del 27 por ciento desde 2019, lo que supone 100 millones de euros anuales más, y con la reducción cercana al 40 por ciento de las tasas de grado y de más del 50 por ciento en los másteres habilitantes, entre otras medidas.

La titular de Educación de Castilla y León ha subrayado, además, las acciones emprendidas para fomentar la igualdad de oportunidades, donde la Administración autonómica ha reforzado el sistema de becas con un incremento del 20 por ciento en su presupuesto, lo que ha mejorado los umbrales de renta y creando, además, nuevas becas de máster.

Estas medidas, ha subrayado, han favorecido y contribuido a que Castilla y León haya aumentado la capacidad de atracción de estudiantes universitarios hasta rondar este curso los 100.000 alumnos.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Durante el encuentro se han abordado también las principales líneas de la carrera investigadora, donde Castilla y León ocupa en la actualidad el quinto puesto en España en inversión tecnológica, posicionándose como referente en ciberseguridad, aeroespacial, agroalimentación o biomedicina.

Además, el Portal de la Ciencia y la Tecnología, único en su tipo en España, facilita el acceso y aumenta la visibilidad de la investigación desarrollada en la Comunidad.

Asimismo, se han impulsado las Estructuras de Investigación de Excelencia, a las que se han destinado en torno a los 20 millones de euros; planes complementarios en Comunicación Cuántica, Materiales Avanzados y Energía, e Hidrógeno Verde; o proyectos en economía de la lengua vinculados a la certificación del español y a la inteligencia artificial, entre otros.

El Ejecutivo autonómico ha reforzado igualmente la financiación de infraestructuras científico-técnicas singulares como el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), el Centro de Láseres Pulsados y el Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE).

Finalmente, Rocío Lucas ha subrayado la importancia de la conexión entre universidades y empresas a través del Plan de Transferencia de Conocimiento (TCUE) 2024-2027, dotado con diez millones.