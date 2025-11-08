Lucas reivindica una educación de calidad y pegada al territorio como herramienta de transformación social

El presidente de la Diputación, Carlos García; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas; el alcalde de Cebreros; Pedro José Muñoz; y el alcalde de Vegadeo, César Álvarez - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha reivindicado una educación de calidad, pegada al territorio y sensible a las necesidades de los alumnos como herramienta de transformación social.

Lo ha hecho en el marco de su participación, en la localidad abulense de Cebreros, del acto institucional de hermanamiento entre este municipio y Vegadeo, en Asturias, dentro de las iniciativas que se realizan para conmemorar los 25 años de vinculación de las comunidades autónomas de Castilla y León y Asturias a través de la educación, organizado por el Foro Comunicación y Escuela.

En este contexto, la consejera y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, han participado esta mañana en el acto de firma de la carta de hermanamiento entre Cebreros y Vegadeo.

Durante su intervención, Lucas ha destacado que esta iniciativa del Foro Comunicación y Escuela ha conseguido tender puentes entre alumnos, profesores, centros, familias y comunidades enteras.

Se trata, ha añadido, de un proyecto que ha sabido evolucionar, crecer y adaptarse y que hoy da un paso más porque detrás de cada intercambio, de cada charla o visita, hay personas que creen en la educación como espacio de convivencia.

Asimismo, ha subrayado que la Consejería de Educación de Castilla y León ha "defendido siempre" la idea de una "educación inclusiva, innovadora, de calidad, pegada al territorio, sensible a las necesidades de los alumnos y abierta al mundo".

"Y proyectos como el Foro Comunicación y Escuela no solo están alineados con esa visión, sino que la materializan", ha apostillado, para después agradecer la labor del Foro Comunicación y Escuela y recordar el trabajo de todas las personas que han contribuido a dar continuidad a este hermanamiento entre Castilla y León y el Principado de Asturias.

En el acto también han estado presentes el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García; los alcaldes de Cebreros, Pedro José Muñoz, y de Vegadeo, César Álvarez; Luis Felipe Fernández, y el coordinador del Foro Comunicación y Escuela, entre otras autoridades.