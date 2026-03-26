Luz verde a 646.814 euros para refuerzos de comprensión lectora y matemáticas en 15 centros concertados

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana una subvención de 646.814 euros para colaborar en los gastos de personal ocasionados a 15 centros concertados de Castilla y León por su participación en los programas de cooperación territorial de refuerzo de la competencia lectora y de refuerzo de la competencia matemática.

Las actuaciones se realizan a lo largo del curso 2025-2026 para el alumnado de 4º y 5º de Educación Primaria con bajo rendimiento en estas competencias.

La Consejería de Educación extiende así esta iniciativa a los centros concertados después de destinar más de 6.500.000 euro a los centros públicos de la Comunidad, detalla a través de un comunicado.