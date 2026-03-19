Luz verde a 70 millones para industrias agroalimentarias que generarán 400 nuevos empleos

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno la resolución de la convocatoria de ayudas a la inversión de las industrias agroalimentarias de la Comunidad, cuyo gasto ha supuesto el desembolso de 70 millones de euros a un total de 27 empresas para favorecer el desarrollo de proyectos valorados en 221,5 millones de euros.

Esta convocatoria, incluida dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), está destinadas "a promover la inversión productiva y la mejora de la competitividad en materia de transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León", detalla la Junta a través de un comunicado.

Asimismo, se calcula que los proyectos financiados con estas subvenciones permitirán crear casi 400 nuevos empleos que se vendrán a sumar a los más de 4.000 que componen las plantillas de las 27 empresas beneficiarias de estas ayudas, añade la información.

Este "apoyo" a la inversión, "constata la apuesta de la Junta por facilitar la modernización de las empresas de un sector que es ya el tercero más potente de España, superando los 16.000 millones de euros de facturación, se integra dentro del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria 2024-2028".

Dicho plan contempla un presupuesto global de 438 millones de euros para todo el período, 312 millones de los cuáles se prevén destinar directamente a inversión, y ha puesto en marcha desde su presentación en noviembre de 2024, 34 de las 39 medidas contempladas, movilizando 221 millones de euros.