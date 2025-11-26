Luz verde a tramitar la PPL para crear el cuerpo de agentes medioambientales

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles a la toma en consideración para su tramitación de la Proposición de Ley de creación del cuerpo de agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma impulsada por el Grupo UPL-Soria ¡Ya! que persigue dotar de herramientas la función de estos agentes y para los que piden que pasen a depender de la Consejería de la Presidencia porque hacen una labor "transversal".

"Esta ley aporta (...) es buena para Castilla y León, es buena para el patrimonio y es buena para los agentes", ha defendido el proponente, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha incidido en que el texto registrado en mayo está pactado con el sindicato CSIF y remitido a otros sindicatos y a agentes medioambientales que han aportado sus ideas, tras lo que ha reprochado la falta de acuerdo y de diálogo de la Junta en esta materia.

"Uno de los errores que tiene la política medioambiental de la Junta, la política de extinción de incendios, es que no la pactan con nadie y así estamos condenados al fracaso", ha advertido Ángel Ceña.

La toma en consideración del PPL ha salido adelante con los votos a favor de los grupos Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto y con la abstención de los dos procuradores no adscritos y de la bancada 'popular' --el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha votado en contra-- y el texto cuenta con la "disconformidad" de la Junta por criterios de carácter técnico y por el incremento presupuestario que conllevaría su aplicación, que los grupos en la oposición han cifrado en 10 millones de euros.

El procurador del PP por León Antonio Jaime Mendoza ha recordado que ya existe una ley básica estatal --la Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales-- y ha considerado que la Proposición de Ley tiene un carácter "totalmente electoralista" a lo que ha añadido que el tiempo de tramitación "es prácticamente imposible" ya --las Cortes se disolverán a mediados de enero y sólo quedan dos plenos ordinarios--.

"Con lo cual sería un engaño para esos funcionarios públicos", ha zanjado Mendoza que ha criticado expresamente el cambio de opinión del Grupo Vox, que el pasado 3 de julio se abstuvo en la Mesa de las Cortes a la tramitación de esta PPL --sólo votó a favor el PSOE--. "Cuando se podía debatir, ustedes votaron que no y luego en la segunda votación se abstuvieron y ahora la impulsan cuando ya saben que no hay tiempo, algo totalmente incongruente", ha reprochado a los exsocios de gobierno del PP.

Respecto al cometido "tan policial" que, a su juicio, se quiere encomendar a los agentes medioambientales, Mendoza ha recordado que en España ya existe el Seprona, un cuerpo de la Guardia Civil que, según ha lamentado también, está "totalmente ninguneado" y "desprovisto de todo tipo de poder y de medios" por parte del Gobierno.

Por su parte, el procurador de Vox Ignacio Sicilia ha dado el visto bueno a la tramitación de esta norma porque recoge una "reivindicación histórica" del sector, tras lo que ha afeado la falta de diálogo por parte de la Junta a la que ve "experta en no resolver los intereses de los ciudadanos" como resultado de "años de rodillo".

Sicilia ha defendido que la ley, que "puede mejorar en el debate" ha apostillado, debe reconocer el carácter de autoridad de este cuerpo y sus funciones tanto de policía, custodia o vigilancia y ha aclarado al respecto que no se solapan con las del Seprona ya que "se complementan", tras lo que ha reclamado al Gobierno central más agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza.

Desde el Grupo Socialista, el procurador Fernando Pablos ha coincidido en la necesidad de contar con una norma autonómica que de respaldo legal a los agentes medioambientales y ha reconocido que el discurrir de esta tramitación no ha sido sencillo ya que en julio sólo contó con el voto favor del PSOE en la Mesa.

"Es innegable la necesidad de que las personas que custodian y protegen nuestros montes cuenten con un respaldo normativo", ha defendido el socialista que ha recordado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tienen pendiente asumir responsabilidades políticas por el daño causado en los incendios registrados este verano.

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha defendido la necesidad de aprobar "por consenso", ha apostillado, una ley específica que de seguridad jurídica al cuerpo de agentes medioambientales a los que ha trasladado "todo el reconocimiento y todo el agradecimiento a la impagable y extraordinaria labor que realizan".

"Es evidente que aunque lo aprobemos no veremos su fin, pero por lo menos vamos a reivindicar la función del Parlamento que es la de hacer leyes fruto del acuerdo de la mayoría de los representantes", ha augurado por último Francisco Igea, procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, que ha apelado a la próxima disolución de las Cortes, como ha augurado también Fernando Pablos que se ha comprometido a hacer realidad esta ley con un Gobierno de Carlos Martínez.

Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha respaldado la importancia de una norma específica que refuerce de manera definitiva la actividad de los agentes medioambientales que, según ha recordado, han asumido con los años mayores funciones vinculadas a la conservación de la flora, la fauna y los espacios naturales o a la calidad medioambiental, "sin que la legislación autonómica ni su situación laboral haya ido en paralelo", ha reprochado.

OBJETIVOS DE LA PPL

El objetivo principal de la proposición de Ley es mejorar la gestión y conservación del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma y reforzar la seguridad jurídica de los agentes medioambientales "para garantizar un servicio público eficiente y eficaz en beneficio de la sociedad y del medio ambiente, en especial en zonas rurales".

Para ello, propone definir "de manera inequívoca" las competencias de los agentes medioambientales y fortalecer su papel en la protección integral del medio ambiente mediante la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la comunidad autónoma.

Minutos antes del debate y votación de la toma de consideración del texto, cientos de agentes medioambientales convocados por CSIF se han concentrado a las puertas de las Cortes bajo el lema 'Por una ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales en Castilla y León'.