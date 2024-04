El Manifiesto de Villalar pide a Mañueco que se libre de Vox y restituya la cordura

VALLADOLID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos, colectivos y asociaciones firmantes del 'Manifiesto de Villalar' han hecho un llamamiento en este texto al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, para que "se libre" de su socio de gobierno, Vox, y han exigido al jefe del Ejecutivo que "restituya la corrección política, el diálogo y la cordura" en Castilla y León.

Así consta en el texto del 'Manifiesto de Villalar' rubricado por PSOE, UGT, CCOO, Podemos, IU, Confederación Intersindical, Cavecal y Coordinadora de Mujeres para su lectura en la campa de la localidad vallisoletana el próximo martes, 23 de abril, en el Día de la fiesta de Castilla y León, a cargo del propio regidor, Luis Alonso Laguna.

Los firmantes cargan expresamente contra "la parte del Ejecutivo de extrema derecha" por "extender el odio, la mentira y la inquina allí donde puede" y lamentan que la realidad en Castilla y León ha demostrado que prefieren "destrozar" los avances logrados y reducir los derechos sociales con "nuevas afrentas", como "la pretendida Ley de la Concordia" a la que se refieren como "un agravio insoportable a la historia real y, en especial, a quienes tienen aún familiares en las cunetas por defender sus ideales".

"No hay equidistancia posible entre víctimas y verdugos, salvo para quienes pertenecen a esta última casta. No nos podemos conformar ni permitir que no cumplan la Ley de la Memoria Democrática de 2022", exigen los firmantes que acusan a la Junta de "empeñarse en extender la hostilidad y el resentimiento" sin ocuparse de los verdaderos problemas de Castilla y León o, incluso, agravando situaciones "de forma incomprensible" como el "estrangulamiento económico" del SERLA.

"No quieren a las personas migrantes, no quieren diversidad sexual, no quieren derechos ni justicia social", reprochan los firmantes ante las "declaraciones altisonantes" y "merecedoras del más profundo desprecio" de los miembros del Gobierno "de la extrema derecha" y cargan contra la "indolencia" del Partido Popular, por "cómplice y encubridor". "Cada vez es más difícil mantener un diálogo mínimamente constructivo con este Ejecutivo, secuestrado por la radicalidad de los mensajes y los hechos de la extrema derecha", concluyen al respecto.

A esto añaden la "cacicada antidemocrática" de pretender cambiar la ley de Fundaciones de Castilla y León a través de la Ley de Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos para 2024 "para ejercer el poder absoluto de la Administración en los patronatos, órganos de gobierno de dichas fundaciones".

Y recuerdan por otro lado que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido abrir una investigación al Gobierno de Castilla y León "por posibles incumplimientos" de los Tratados Fundacionales de la Unión Europea.

En el manifiesto advierten también de las consecuencias de negar los efectos del cambio climático, un ejemplo de "la peor política posible", e insisten en que no adoptar soluciones a los problemas reales "seguirá agravando la despoblación que sufre, desde hace décadas, Castilla y León" mientras que la inyección económica que llega de Europa "seguirá sin servir para modernizar y cohesionar nuestra Comunidad".

Los firmantes reprochan a PP y a Vox que apuesten por una política fiscal para rebajar los impuestos a quienes más tienen mientras ponen en riesgo "unos servicios públicos que benefician a toda la población y que son parte sustancial del estado social y de bienestar".

Bajo el título 'Respeto también en el Día de Castilla y León', los partidos, sindicatos y movimientos firmantes también acusan al Gobierno autonómico de haberse "obcecado" en sacar la fiesta de la Comunidad Autónoma de la campa de Villalar de los Comuneros "apostando por su desmantelamiento".

"El año pasado el Ayuntamiento de Villalar demostró que se puede hacer una celebración festiva y reivindicativa sin un gran presupuesto, sólo hace falta contar con el apoyo de quienes creemos que la fiesta de Castilla y León representa el anhelo de libertad, igualdad y fraternidad que representó en su día la lucha comunera", han recordado para zanjar que Villalar "siempre fue y seguirá siendo, la fiesta del pueblo" por lo que hacen un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a la campa:

"Por más que lo intenten, no podrán arrebatarnos nuestra fiesta", advierten al respecto.

Asimismo, aprovechan este manifiesto reivindicativo para trasladar un "deseo de paz allí donde la violencia golpea a las personas" y se solidarizan especialmente con el pueblo palestino, "víctima de una agresión insoportable y genocida por parte de Israel", al mismo tiempo que piden el fin de la guerra en Ucrania provocada por la invasión de Rusia. "Es necesario posicionarnos claramente en contra del rearme y del incremento de las acciones que atentan contra el respeto a los derechos y libertades humanas", añaden.