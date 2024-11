Manso, Ballesteros, Manzanedo y Del Campo asumen las grandes áreas de Ayuntamiento de Burgos para "agotar la legislatura

BURGOS 28 nov (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha reestructurado su equipo, después de que la semana pasad se rompiese el pacto de Gobierno con Vox, y se organizará "en torno a cuatro áreas" como son Gobierno de Desarrollo Urbano, Movilidad y Sostenibilidad, cuyo titular será Juan Manuel Manso; Promoción y Marca Burgos, dirigido por Andrea Ballesteros; de Gestión Pública y Seguridad, con Ángel Manzanedo al frente; y el de Ciudadanía, Participación y Buen Gobierno, con Milagros del Campo.

Además, como ha explicado la alcaldesa, Manso será el nuevo vicealcalde y primer teniente de alcalde y el nuevo presidente de la Sociedad de Aguas.

La primera de estas áreas será Gobierno de Desarrollo Urbano, Movilidad y Sostenibilidad, estará liderada por el Manso, y sus responsabilidades engloban Urbanismo, Obras y Licencias. En Medio Ambiente, Sanidad y Cementerio seguirá siendo Carlos Niño el responsable, mientras que para Ingeniería, Tráfico, Servicios y Movilidad, el encargado será José Antonio López.

Otra de las grandes áreas es Promoción y Marca de Ciudad, con Andrea Ballesteros al frente, que seguirá siendo, además, la portavoz municipal. También asume la Gerencia de Cultura y Turismo y ProBurgos mientras que César Barriada se hará cargo de Deportes, y Festejos lo encabezará Carolina Álvarez.

Gestión Pública y Seguridad será responsabilidad de Ángel Manzanedo, se ocupará de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Bomberos e Industria. De Personal se hará cargo Yolanda Barriuso, mientras que Comercio es responsabilidad de César Barriada y Ciudadanía, Participación y Buen Gobierno lo llevará Milagros del Campo, más Servicios Sociales, Mujer, Inmigración y Cooperación.

Juventud estará gestionado por Carlos Niño; Mayores, Familia e Infancia es para César Barriada y Distritos y Participación, para Carolina Álvarez.

Tras desglosar la reestructuración del equipo de Gobierno, Cristina Ayala, que ha estado arropada por todos los concejales del PP, ha aseverado que se trata "de cuatro áreas centrales que nutren el proyecto de ciudad" en el que el equipo de Gobierno quiere "avanzar" y con en el que quiere "llegar al final de la legislatura".

Asimismo, Ayala se ha mostrado "muy agradecida" a los once concejales del PP, a los que ha definido, como "campeadores" y de quien ha dicho que "van a tomarse todavía con más trabajo, con más honestidad y con más responsabilidad, si cabe, el buen trabajo que estaban desarrollando".

"Sé que su servicio a la ciudad va a ser, como siempre, impecable desde la honestidad, desde el trabajo, desde el sentido común y desde la moderación, que es lo que rige los principios del partido que nos sostiene, que es el PP", ha afirmado Ayala.

Sobre el pleno de la Cuestión de Confianza, Cristina Ayala ha agradecido "el papel sereno" del PP "en un momento complicado" así como de Vox, quien ha sido su socio de Gobierno hasta la pasada semana, mientras que cree que quien parece que ha perdido la confianza ha sido el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, por la actitud que ha mantenido al final de la sesión plenaria.

Asimismo, la alcaldesa ha pedido a Vox "que haga realidad" lo que ha comprometido durante el pleno de "seguir trabajando para mejorar la ciudad desde una oposición responsable y constructiva" y le ha agradecido al portavoz de esta formación su "mano tendida" porque "será fundamental" para aprobar proyectos.

Sobre el Grupo Socialista, Cristina Ayala ha apuntado que para el PSOE "no era tan difícil aprobar" el presupuesto de 2025 como así se ha podido ver "en los últimos días" lo que lleva a la alcaldesa a plantear que las cuentas "no son tan malas para la ciudad" al PSOE "no le parecía tan terrible ese presupuesto" a pesar de las críticas lanzadas sobre que era "nefasto para la ciudad, que no tenía las inversiones necesarias que atentaba contra la convivencia".

Por ello, Ayala considera que ha quedado claro que lo que hace De la Rosa "eses puro postureo de oposición" además de "muchísimo victimismo", porque, como ha asegurado la alcaldesa, el PP "no odia a nadie" por lo que no odia al PSOE. "No tenemos motivos", ha sentenciado