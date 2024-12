Mañueco asegura que "desde hace mes y medio" Vox no habla con la Junta y que su intención es terminar la legislatura

ÁVILA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que "desde hace mes y medio" el Grupo Parlamentaria Vox ha decidido "no sentarse a hablar con el Gobierno de Castilla y León", al tiempo que ha afirmado que su intención es "terminar la legislatura".

Así lo ha señalado antes de participar en la inauguración de la Exposición 'Crónica Gráfica. Un año de Diario de Ávila en imágenes', donde los medios le han preguntado por la reunión que su partido a nivel nacional iba a mantener con el Gobierno central y los de Canarias y Ceuta de cara a desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería.

En ese contexto, y con el ultimátum de Vox de no pactar presupuestos con los gobiernos autonómicos del PP encima de la mesa, Mañueco ha recordado que se pensaba que la Junta no iba a presentar los presupuestos y los presentaron. "Pensaban que no íbamos a aprobar el techo de gasto y lo aprobamos. Pensaban que nos iban a presentar una enmienda a la totalidad y la oposición ha dicho que no la presenta", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras ha señalado que "desde hace mes y medio" Vox ha decidido "no sentarse a hablar con el Gobierno de Castilla y León". "En cualquier caso, todos tranquilos. Mi intención es terminar la legislatura", ha zanjado.