Mañueco asegura que la Junta está tramitando las cuentas de 2024 y Tudanca pide explicación al "palito" del TSJ

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que el Gobierno autonómico sí está tramitando los presupuestos para el año 2024 y ha asegurado que serán unas cuentas para que la Comunidad Autónoma preste "unos servicios públicos de calidad", como la Educación de Castilla y León, avalada por el informe PISA como "la mejor de España y una de las mejores del mundo".

"Claro que sí, señor Tudanca, usted no escucha al portavoz tras el Consejo de Gobierno de los jueves", ha ironizado el presidente de la Junta en su cara a cara con el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, que ha repetido la pregunta de control que iba a realizar al jefe del Ejecutivo en el anterior pleno --Mañueco no pudo acudir tras dar positivo por COVID-- para reprochar que Castilla y León sea la única comunidad autónoma sin tramitar las cuentas para el próximo año.

"Lo bueno que tener un Gobierno en Castilla y León que no da palo al agua es que me vale la misma pregunta de hace quince días porque no han hecho nada", ha afeado Tudanca a Fernández Mañueco al que ha acusado de haber renunciado a gobernar.

"Usted no quiere tramitar los presupuestos, que es la norma más importante de un Gobierno, si es que este Gobierno tiene proyecto político, que el suyo no lo tiene, porque quiere ocultar sus pactos con la extremaderecha", ha sentenciado el socialista que ha rememorado que la última vez que Fernández Mañueco retrasó la aprobación de los presupuestos fue para convocar elecciones vía Twitter. "Igual señor García-Gallardo le queda poco para acompañar al señor Igea en el Grupo Mixto", ha vaticinado el socialista al respecto.

Tudanca ha recomendado a Fernández Mañueco por otro lado que si hoy tuviese "tentaciones" de hablar de cumplir la ley y la Constitución explique en las Cortes "el palito" del Tribunal Superior de Justicia a la Junta por la anulación de la Fiesta de la Comunidad en el calendario de festivos de 2023.

Por su parte, en su segundo turno de palabra, el presidente de la Junta ha acusado al PSOE de Castilla y León de aplaudir "los ataques infames" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castilla y León; que el futuro del país "se decida en Suiza con un mediador que es experto en narcoguerrillas" o que se regalen 15.000 millones de euros "a los socios separatistas".

"También aplauden los privilegios de Sánchez en la financiación autonómica para sus amigos. Ya lo sabemos, más dinero para los amigos, menos dinero para la educación, la sanidad, los servicios sociales, las carreteras, el agua, la naturaleza, el patrimonio de Castilla y León", ha relatado el presidente de la Junta a modo de ejemplo de que el Ejecutivo central "es un gobierno claramente contra Castilla y León".

El presidente ha ironizado también sobre el 'plan Renove' iniciado por el PSOE en Castilla y León con los nombramientos en los ministerios y en la Delegación del Gobierno y ha augurado que los que vengan detrás de los actuales dirigentes socialistas "también estarán en contra de Castilla y León" porque la Comunidad "les importa un bledo".

Tudanca había aclarado por su parte al presidente de la Junta que las Cortes de Castilla y León no son el Congreso de los Diputados, lo que ha aprovechado para afear que Fernández Mañueco callase mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentada a su lado, "insultaba gravemente al presidente del Gobierno".

"Ha pasado de escribir una carta en blanco a escribir una carta a los Reyes Magos", ha reprochado también el socialista al presidente de la Junta, a la que ha tildado de "desleal", de "incompetente" y de no saber ejercer sus competencias. "Nunca antes hemos estado mejor tratados, nunca antes hemos recibido más financiación y ustedes son incapaces de apartarse de Feijóo y de Ayuso que está haciendo un grandísimo daño a esta Comunidad", ha concluido el socialista.