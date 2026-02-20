Mañueco compromete subir al 20% la aportación de la Junta para que jóvenes puedan hipotecar el 100% de la vivienda

Mañueco, durante su visita a la empresa Technoform. - PPCYL

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha comprometido que subirá la aportación de la junta 2,5 puntos, hasta el 20 por ciento, para que los jóvenes puedan hipotecar el "cien por cien" de la vivienda.

Durante su intervención tras visitar la empresa Technoform, el líder de los 'populares' de Castilla y León ha desgranado parte de las más de mil medidas que conforman su hoja de ruta para la próxima legislatura si resulta elegido en los comicios del próximo 15 de marzo.

En materia de vivienda, Mañueco ha recordado su "potente política" que, en sus palabras, ofrece un "magnífico balance" en la pasada legislatura. "Pero queremos más", ha sostenido para recordar su intención de incrementar en un "80 por ciento" los recursos económicos destinadas a esta materia "hasta llegar a los 300 millones de euros".

En este contexto, se ha referido a la cuenta 'Ahorro Vivienda Joven' que conllevará deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para el colectivo de hasta "7.500 euros" para facilitar la compra. También iniciarán gestiones para que los jóvenes puedan avalar el "cien por cien" de la hipoteca a través de un aumento de 2,5 puntos del aval de la Junta, al pasar del "17,5 al 20 por ciento". "El 80 por ciento restante del aval lo da la propia compra de la vivienda. Es algo muy destacado también para que cuando un joven vaya a pedir una hipoteca al banco tenga el cien por cien del aval conseguido", ha resumido.

En esta parcela también ha apostado por construir hasta 200 viviendas de protección oficial a lo largo del primer año de legislatura al tiempo que ha recordado que las ayudas al alquiler, "dentro de un estrato de hasta 500 euros", sufragan hasta el 75 por ciento en el caso de los jóvenes en el medio rural.

Mañueco se ha detenido en la "fiscalidad clara" a favor del "medio rural" donde ha insistido en el "impuesto cero en las transmisiones patrimoniales cuando se quiere comprar la primera vivienda, un local para implantar un negocio o una explotación agraria", unida a otras deducciones en el IRPF e incentivos en Actos Jurídicos Documentados que "beneficiará al 97 por ciento de los municipios".

"Son algunas medidas que ponen de manifiesto que lo nuestro es cumplir, que tenemos un proyecto de futuro para colocar a Tordesillas, Valladolid y a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir", ha apostillado.

En este punto se ha detenido en propuestas y reivindicaciones para el municipio tordesillano entre las que ha citado la intención del Gobierno autonómico de adquirir más suelo industrial a través de la compra de terrenos del SEPEs. "En caso de no ser así, buscaríamos otra solución, pero lo que queremos es que haya suelo industrial en Tordesillas. Si hay suelo industrial, hay empresas, empleo y oportunidades. Ese es el círculo que nosotros queremos cerrar", ha abundado.

También ha comprometido la "reforma y ampliación del Centro de Salud para dar "mejor asistencia no solo a las personas de Tordesillas, sino de todo el área de salud". Sobre las reivindicaciones ha mostrado su defensa por que se construya el tercer carill de la A-62 entre Venta de Baños y Tordesillas o concluir la "eterna" Autovía del Duero, A-11, para "conectar" Tordesillas con el límite con Aragón por Soria, y con la frontera portuguesa por Zamora.

AYUDAS INUNDACIONES

Por último, ha recordado el paquete de medidas propuesto para hacer frente a los episodios de lluvias y crecidas de los ríos que, entre otros lugares, han afectado a Tordesillas.

"Nosotros somos más de nueces que de ruido y preferimos dar soluciones. Así hemos implementado ayudas para los agricultores y ganaderos afectados; a particulares donde no lleguen los seguros; a los ayuntamientos con maquinaria y personal para actuaciones de emergencia y limpiezas e inversiones de reparación de infraestructuras públicas dañadas", ha finalizado.

