Mañueco: "Dar por ganadas las elecciones es la mejor manera de perderlas"

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este viernes a los suyos de que dar por ganadas las elecciones es "la mejor manera de perderlas" y de "alimentar la pesadilla de cuatro años más de Sánchez y de Gobierno Frankenstein".

"Las encuestas no llenan las urnas, no son votos, sólo son encuestas", ha insistido Fernández Mañueco quien, tras significar, no obstante, que los sondeos dan la victoria al PP en las elecciones generales, ha pedido a los 'populares' "una gran movilización" en una "campaña intensa" que permita "ganar con rotundidad" los comicios del 23 de julio para llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa y "rematar la faena" de la "contundente victoria" del 28 de mayo.

Este es uno de los principales mensajes que ha trasladado Fernández Mañueco en un acto de campaña celebrado este viernes en Valladolid donde ha arropado a los cabezas de lista del PP al Congreso, Mercedes Cantalapiedra, y al Senado, Jesús Julio Carnero, el nuevo alcalde de la ciudad del Pisuerga a quien ha reivindicado como "el candidato del cambio" que quieren trasladar ahora al Gobierno de España.

Para ello, Fernández Mañueco ha abogado por "abrir los brazos a todos", votantes de derechas, de centro e, incluso, socialistas "desencantados, decepcionados y defraudados", para "pasar página de una vez por todas" y "cerrar de plano" la posibilidad de que el candidato socialista, Pedro Sánchez, vuelva a pactar con sus socios "separatistas, populistas y radicales" que, según ha augurado, "no van a parar en sus exigencias".

Fernández Mañueco ha animado a los suyos a ir "a por la victoria", "a por todas" y "a por el triunfo que necesita España" y para ello, ha recordado, tendrán que "dejarse la piel" y "cargar las pilas al máximo" para recorrer todas las calles y todos los pueblos para animar al voto, tanto por correo como de manera presencial el domingo 23 de julio, en este caso, ha aconsejado, mejor por la mañana que por la tarde "para evitarse las colas en la carretera o en los colegios electorales".

"Nos tenemos que dar el gustazo de librarnos de Sánchez de una vez. Sacamos la tarjeta amarilla en las municipales y ahora le vamos

a sacar la tarjeta roja, carretera y manta, Sánchez", ha exclamado el presidente del PP en Castilla y León que ha pedido al PP de Valladolid que esté "más unido y con más ganas y fuerza que nunca" para "ser parte de la marea azul que va a recorrer a lo largo y a lo ancho de Castilla y León y de toda España".

"Es el momento de abrir un nuevo capítulo en la historia de España, es el momento decisivo, es el momento del cambio, es el momento de Feijóo", ha sentenciado el presidente del PP en Castilla y León que ha reivindicado al presidente nacional de los 'populares' como "garantía del cambio, de la transformación, del respeto institucional, del progreso social y del progreso económico".

En este punto, ha situado a Alberto Núñez Feijóo como "la única esperanza" y como "el único presidente" que puede sacar a España de la actual situación con un proyecto de "buena política y de la política con seriedad y con sentido de Estado", frente a Pedro Sánchez, al que ha reprochado que "ofrece más de lo mismo, chapuzas, ineficacia, conflicto, división".

Alfonso Fernández Mañueco ha concluido, además, que el 23 de julio hay que elegir "entre la confianza y la seguridad" de Alberto Núñez Feijóo o "la inseguridad y la política de cesiones de Sánchez".

El también presidente de la Junta que ha aprovechado la ocasión para reivindicar la utilidad y la eficacia del Gobierno autonómico, donde PP y Vox gobiernan de la mano, y ha afirmado que su Ejecutivo "lleva bien alto el estandarte y los principios y valores del Partido Popular", a pesar, ha admitido, de que ha habido "mucho jaleo en los medios de comunicación".

"La realidad es la que es --ha reivindicado--. Seguimos creciendo en derechos sociales, seguimos creciendo en la igualdad entre hombres y mujeres, seguimos luchando contra la violencia machista".