Mañueco defiende que las cuentas son buenas para León y anima a UPL a aportar para poder mejorarlas en lo posible

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este martes que el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 elaborado por el Gobierno autonómico es "bueno" tanto para la provincia de León, en concreto, como para toda la Comunidad.

En este sentido, ha animado al portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, a negociar el presupuesto, trámite que ha situado tras la aprobación del preceptivo techo de gasto no financiero de 2026 --se debate mañana, miércoles--, y a realizar aportaciones "para mejorarlo en todo aquello que sea posible".

Fernández Mañueco ha rememorado las ocasiones en las que ha hablado u dialogado con Luis Mariano Santos para añadir: "A veces hemos acordado y otras veces usted ha preferido al Partido Socialista de socio, cada uno elige el socio que quiere".

El presidente de la Junta ha respondido de este modo a Luis Mariano Santos que ha dudado de la verdadera voluntad negociadora del Gobierno de Castilla y León para sacar adelante las cuentas de 2026, tras lo que ha ironizado sobre el "enésimo error" del PP que ha derivado en que la Mesa de las Cortes no haya admitido la tramitación de las cuentas porque no se ha aprobado antes el techo de gasto no financiero.

"Mi impresión es que, como ocurrió el año pasado, ustedes tienen muy poquitas ganas de sentarse con los grupos", ha vaticinado Luis Mariano Santos que ha acusado a la Junta de llevar tiempo "prometiendo por las provincias como si no hubiera un mañana", ahora con unos presupuestos "históricos" que para el leonesista lo son porque repiten promesas presupuestadas hace más de 15 años, como los centros de salud de Sahagún y Villaquilambre o la radioterapia del Bierzo.

"Será histórico porque siempre dicen ustedes lo mismo y eso se ha convertido ya en historia del parlamentarismo político", ha bromeado Santos que ha aprovechado su intervención por otro lado para desear al portavoz del Grupo Popular, el leonés Ricardo Gavilanes, "la mayor de las suertes" en la encuesta para saber si será el próximo candidato por la provincia leonesa, puesto que ocupa el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En el mismo sentido, ha deseado "mucha fortuna" al presidente de la Junta "para que no le pase como le ocurrió con el candidato al Ayuntamiento de León en las pasadas elecciones", ha sentenciado.