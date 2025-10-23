Mañueco defiende que es el "mejor presupuesto" para tener los mejores servicios y oportunidades en el medio rural

DUEÑAS (PALENCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 y ha insistido en que es "el más alto de la historia de Castilla y León" además de que "son los mejores".

Así lo ha asegurado el presidente de la Junta durante su intervención en el acto de conmemoración del 30 aniversario de la creación de la empresa Cascajares, ubicada en la localidad palentina de Dueñas.

"Queremos apostar por el crecimiento económico, por el dinamismo, por el crecimiento de la economía, la creación de empleo" ha afirmado Fernández Mañueco, quien ha defendido que se ha presentado el mejor proyecto de presupuestos, lo que va a servir " para tener los mejores servicios públicos y generar las mejores oportunidades en el mundo rural".

Así, se ha referido a los 75 millones de euros presupuestados para el sector agroalimentario, un incremento del 12 por ciento "para un sector estratégico" en la Comunidad.