Mañueco destaca la "huella imborrable" que deja tras su muerte Sebastián Battaner, "ejemplo de compromiso y solidaridad"

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado la "huella imborrable" que deja tras su muerte el economista salmantino Sebastián Battaner, fallecido en la noche de este miércoles en su ciudad natal, de quien ha destacado que fue un "compromiso cultural y solidaridad".

En un mensaje publicado en 'X' del que se hace eco Europa Press, el jefe del Ejecutivo autonómico ha lamentado profundamente el fallecimiento de Battaner, Premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio 2002.

"Deja una huella imborrable en Salamanca y en el conjunto de nuestra Comunidad", ha expresado el líder autonómico, al tiempo que ha trasladado su pésame y cariño a la familia y amigos de Battaner.