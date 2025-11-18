Mañueco destaca el impulso por el "transporte público que genera ahorro a familias y oportunidades en el medio rural"

ZAMORA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el impulso del Gobierno autonómico por "el transporte público que genera ahorro a las familias y oportunidades en el medio rural".

Mañueco ha recordado, durante su visita a la estación de autobuses de Benavente (Zamora), que ya son más de medio millón las solicitudes recibidas por la tarjeta Buscyl que permite viajar gratis en aquellas líneas de concesión autonómica.

En este sentido, ha asegurado que desde su puesta en marcha en septiembre se han canjeado ya 2,3 millones de viajes gratuitos en 2.600 rutas de la comunidad. En la provincia de Zamora, se han realizado más de 20.000 viajes gratuitos y se han emitido más de 36.000 tarjetas, de las cuales 4.200 corresponden a la localidad de Benavente, ha detalladolid.

"Esta medida de éxito refleja la apuesta de la Junta por una movilidad sostenible, a la vez que facilita el ahorro de las familias y genera oportunidades, especialmente en el medio rural", ha puntualizado el presidente. "Fruto también de este compromiso", ha dicho Mañueco, la Junta ha dotado a Benavente de una estación de autobuses "más moderna, con actuaciones de mejora de la eficiencia energética y ambiental, así como de accesibilidad y habitabilidad" y que llevará el nombre 'Concordia Benavente'.

Estas instalaciones dan servicio a 100.000 viajeros al año, incluidas las 56 rutas que el Ejecutivo autonómico ofrece de manera gratuita a través de la tarjeta Buscyl.

Una actuación, ha continuado, que se enmarca en el Plan de Modernización de la Junta para este tipo de infraestructuras de titularidad autonómica, que cuenta con una dotación en torno a los 40 millones en esta legislatura.

Entre otras medidas, ya se han llevado a cabo las reformas de la estación de Ávila, Palencia, Salamanca, León, Soria, Ponferrada, Ciudad Rodrigo y Almazán; y continúan las obras de mejora en las estaciones de Valladolid y El Burgo de Osma.

Asimismo, Fernández Mañueco ha recordado que la Junta licitó la semana pasada el proyecto para renovar la Estación de Autobuses de Zamora, con lo que se dotará a la capital zamorana de unas instalaciones modernas y funcionales, acordes con el desarrollo urbanístico de esta ciudad.