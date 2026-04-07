Mañueco entrega en Valverde del Majano la tarjeta 700.000 del 'Buscyl' y reivindica el modelo como referencia nacional

VALVERDE DEL MAJANO (SEGOVIA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha entregado en el municipio segoviano de Valverde del Majano la tarjeta 'Buscyl' número 700.000 al joven Nacho LLorente, vecino de la localidad, tras unos meses en los que el transporte público gratuito autonómico ha alcanzado los nueve millones de viajes.

Fernández Mañueco ha reconocido el éxito del transporte público gratuito implantado en la comunidad, que "permite el uso gratuito del autobús a todas las personas empadronadas en Castilla y León en las 2.600 rutas interurbanas y metropolitanas gestionadas por el Gobierno autonómico" y ha reivindicado el modelo implantado como referencia nacional.

Desde su puesta en marcha, el sistema ha acumulado más de nueve millones de viajes gratuitos en toda Castilla y León y como ejemplo, Alfonso Fernández Mañueco ha citado la provincia de Segovia, donde los datos son de cerca de 600.000 viajes y alrededor de 43.000 tarjetas emitidas. Solo en Valverde del Majano, 371 vecinos ya disfrutan del servicio.

Para el presidente de la Junta en funciones, "hace un año era impensable que en las 2.600 rutas que tiene de titularidad la Junta pudiera ofrecer a todos los empadronados el transporte público colectivo de forma gratuita", y ha subrayado que los 700.000 usuarios "simbolizan el respaldo al modelo de transporte colectivo implantado".

Asimismo, ha destacado que se trata de "calidad de vida para todas las personas de nuestra tierra".

Entre los efectos positivos que Fernández Mañueco ha atribuido al sistema figuran la mejora de la movilidad y el acceso a los servicios públicos, el ahorro económico para las familias, específicamente relevante en estos tiempos de más inflación, la reducción del número de vehículos en circulación, el refuerzo de la cohesión territorial y el incentivo al empadronamiento en la comunidad.

Igualmente, Fernández Mañueco ha recordado que el Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente un refuerzo de cinco millones de euros para el transporte público colectivo, con dos objetivos: incrementar la frecuencia y los horarios en las rutas con mayor demanda, un aumento derivado en parte de la subida del precio de los combustibles, y sufragar el encarecimiento del propio coste del servicio por esa misma razón.

El presidente ha reivindicado el modelo como referencia nacional y ha asegurado que Castilla y León es "un punto de referencia, con logros como este, para la gestión pública en toda España".

Además, ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico con políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y "la libertad de vivir donde quiera" cualquier ciudadano de la comunidad.