Mañueco insiste en que cumplió el acuerdo con Vox al que no ve hecho para la gestión: "Aquí no se les espera"

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado este martes que firmó y cumplió el acuerdo de gobierno con Vox que contemplaba 32 medidas y ha vuelto a recordar a los de Santiago Abascal que ellos lo firmaron pero "después se fueron", a lo que el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha respondido que se fueron de los gobiernos autonómicos en julio de 2024 para cumplir el acuerdo de gobierno "íntegramente".

"Lo que ha quedado meridianamente claro es que Vox Castilla y León no está hecho para la gestión", ha sentenciado Fernández Mañueco que ha asegurado además que los de Santiago Abascal "dejaron mucho trabajo sin hacer" en la Comunidad Autónoma para cumplir las órdenes que les dieron desde Madrid. "Castilla y León avanza, Castilla y León funciona sin ustedes y aquí no se les espera", ha zanjado.

Fernández Mañueco ha apelado a términos taurinos para acusar a los de Vox en Castilla y León de haber salido corriendo del ruedo, subir al tendido y ponerse a gritar, tras lo que ha insistido en que sus exsocios de gobierno son "incapaces de gestionar" y ha sumado la "coalición del ruido" que, según sus palabras, han formado ahora con el PSOE tras su rechazo conjunto al proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 para "embarrar" la política e "intoxicar" el debate público.

"Aclárese y tenga un poquito de valentía", ha aconsejado por su parte David Hierro a Fernández Mañueco al que ha pedido que aclare si se identifica con las 32 medidas del acuerdo que firmó con Vox o si comparte las tesis del PSOE. "Lo mismo dice una cosa que dice la contraria", ha reprochado el portavoz del Grupo Vox al presidente de la Junta al que ve en una "continua contradicción" cada vez que habla.

Hierro ha recordado además que en la reunión del sábado día 15 para negociar el proyecto de presupuestos, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, afirmó que la Junta mantenía vigentes los 32 puntos de acuerdo y que Vox era "un socio prioritario" para el PP.

El portavoz del Grupo Vox ha aprovechado su 'cara a cara' con Fernández Mañueco para preguntar por las razones por las que no estará en el próximo pleno ordinario, fijado para los días 9 y 10 de diciembre tras la nueva modificación del calendario de plenos motivado por el punto final a la tramitación del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026.

este acuerdo lo firmé y lo cumplí, ustedes lo firmaron

Hierro ha acusado al PSOE de estar haciendo manitas con la violencia de género