Mañueco mantiene que el "plan" sigue siendo convocar en marzo "se aprueben o no los presupuestos"

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el "plan" es agotar la legislatura "se aprueben o no los presupuestos de Castilla y León" y convocar en marzo los comicios autonómicos para descartar un adelanto y acudir a un 'superdomingo electoral' tras el anuncio e su homóloga en Extremadura, Maria Guardiola.

Así lo ha señalado durante una entrevista en Onda Cero, de la que se hace eco Europa Press, y donde ha reconocido que desconocía la intención de Guardiola, para añadir que la 'dirigente popular' es una mujer "valiente, de palabra" que ya había dicho que si no le apoyaban los presupuestos "convocaría elecciones". "Creo que cuando se promete una cosa hay que cumplirla y María también ha demostrado que cumple su palabra y, sobre todo, estoy absolutamente convencido que lo ha hecho pensando en el interés general de Extremadura y de los extremeños", ha apuntado.

En este sentido, y preguntado por un 'superdomingo electoral' el 21 de diciembre coincidiendo con Extremadura, "el plan sigue siendo marzo, se aprueben o no los presupuestos". "Esta mañana hemos presentado un proyecto para que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades autónomas de nuestro país. Y el primer paso real que damos son los presupuestos. Decían que no íbamos a ser capaces de presentar los presupuestos, los hemos presentado. Decían que no íbamos a ser capaces de aprobar el techo de gasto, lo hemos aprobado. Han dicho tantas cosas", ha abundado.

En este sentido ha reiterado que su intención siempre ha sido agotar la legislatura y que será en marzo cuando convocará a los castellanoleses.