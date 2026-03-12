Mañueco: "Se me ha hecho corta la campaña, frente a otros, porque quiero seguir hablando de futuro"

El candidato a la Presidencia de la Junta por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, durante el mitin ofrecido esta mañana en El Tiemblo. - EUROPA PRESS

CANDELEDA (ÁVILA), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y León ha protagonizado un acto electoral en la provincia de Ávila, arropado por destacados representantes de la formación a nivel provincial y nacional, en el que ha mostrado su deseo de que continúe la presente campaña durante unos días más. "Se me ha hecho corta la campaña, frente a otros, para poder seguir recorriendo plazas y pueblos y hablar de futuro", ha indicado el político 'popular'.

En un acto de campaña en Candeleda (Ávila) acompañado del presidente provincial, Carlos García; la candidata número uno por la provincia, Cristina Sanchidrián, y la portavoz de los 'populares' en el Senado, la abulense Alicia García, el aspirante a revalidar su cargo al frente del Ejecutivo autonómico. ha hecho especial hincapié en que su proyecto no se basa en eslóganes vacíos ni en la búsqueda de titulares fáciles, sino en una hoja de ruta sólida y trabajada. En este sentido, ha recordado que el Partido Popular concurre a estas elecciones con un programa ambicioso y detallado que recoge un total de 1.031 medidas, de las cuales ha ido desgranando algunas de las más significativas para el bienestar de los ciudadanos.

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la igualdad de oportunidades para los jóvenes de Castilla y León. El candidato, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha puesto como ejemplo la historia de cualquier joven del entorno rural que, con esfuerzo, aspira a labrarse un porvenir. Para ellos, ha defendido que el origen no debe determinar el destino, garantizando que un chico de Ávila tendrá las mismas herramientas que uno de Madrid gracias a políticas concretas de apoyo al talento y al emprendimiento.

En el ámbito educativo, ha destacado como medida estrella la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso de la universidad pública. Según ha explicado, esta iniciativa busca aliviar la carga económica de las familias y permitir que los estudiantes lleguen a la facultad sin que el coste sea una barrera infranqueable, asegurando que el acceso al conocimiento es una prioridad absoluta para su formación.

El mundo rural también ha ocupado un lugar preeminente en sus propuestas. El líder popular ha mencionado la ayuda para la obtención del carné de conducir, una medida que considera vital en una tierra de grandes distancias donde el vehículo privado es, en muchos casos, "la llave del mercado laboral". Frente a quienes se burlan de estas propuestas, ha respondido con la promesa de gestión y realidades frente a la parálisis.

Para los mayores, el programa de las 1.031 medidas contempla planes específicos de habitabilidad, como la sustitución de bañeras por platos de ducha o la instalación de ascensores. El candidato ha afeado a otros partidos que no se tomen en serio estas necesidades básicas, asegurando que su gobierno estará ahí para facilitar el día a día de las personas de edad avanzada en sus propios hogares y municipios.

En cuanto a la política fiscal, ha reafirmado su compromiso con la bajada de impuestos para favorecer la economía familiar. Tras la eliminación del impuesto de sucesiones entre familiares directos, ha anunciado su intención de extender progresivamente esta bonificación a hermanos, tíos y sobrinos, bajo la premisa de que el patrimonio ahorrado durante toda una vida no debe suponer un coste extra para quienes lo heredan.

La sanidad y los servicios en los pueblos también han sido puntos clave. El candidato ha mencionado el refuerzo de la atención sanitaria con medidas como el helicóptero medicalizado con base en Piedralaves y el aumento de las ambulancias en la zona del Valle del Tiétar. Además, ha prometido ayudas directas para mantener abiertos los servicios esenciales en los municipios pequeños, tales como farmacias, bares y comercios locales.

"EL PARTIDO DEL CAMPO"

Respecto al sector primario, se ha definido como el representante del "partido del campo". Ha asegurado que siempre estará al lado de los agricultores y ganaderos, especialmente en los momentos de dificultad, y ha mostrado su apoyo decidido a proyectos específicos de la zona, como el impulso definitivo a la Denominación de Origen del Aceite del Valle del Tiétar, como motor de desarrollo económico.

El candidato ha aprovechado el acto para marcar distancias con sus rivales, criticando a quienes solo buscan "entregar una victoria a Sánchez" o a aquellos que solo aspiran a bloquear la gobernabilidad. Frente a la improvisación y el ruido, ha ofrecido "certezas y gestión", asegurando que Castilla y León no es la periferia de ningún debate nacional, sino el "corazón de España" y su centro de gravedad.

Con la mirada puesta en el 15 de marzo, ha hecho un llamamiento a la movilización masiva de los votantes, advirtiendo que las encuestas no ganan elecciones y que cada voto que no vaya al Partido Popular será un éxito para los intereses de la izquierda. Ha pedido un último esfuerzo a los afiliados y cargos públicos para convencer a los ciudadanos de que el futuro de los próximos cuatro años se decide en las urnas este domingo.

La intervención ha concluido con una promesa de estabilidad: si obtiene la confianza mayoritaria, el 16 de marzo habrá un nuevo Parlamento, seguido rápidamente de un Gobierno y de unos Presupuestos que permitan poner en marcha de inmediato todas las medidas comprometidas. "No hace falta gritar para ser firme", ha sentenciado, apelando a la mesura y a la centralidad como señas de identidad de su proyecto.

Finalmente, el líder de los populares ha animado a los asistentes a "dar el do de pecho" en las últimas 48 horas de campaña. Con un mensaje de unidad y optimismo, ha instado a llenar las urnas de votos para demostrar que Castilla y León apuesta por un proyecto de futuro, estabilidad y respeto, cerrando el acto entre aplausos y con el convencimiento de que el Partido Popular saldrá victorioso en Ávila y en toda la comunidad.



