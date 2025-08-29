Mañueco pide abordar los incendios como "cuestión de Estado" y sacarlo de la "confrontación política"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

Insiste en que se requiere la "implicación de todos" y reclama una Conferencia de Presidentes monográfica

VALLADOLID, 29 Ago.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido abordar la prevención y extinción de incendios como "una cuestión de Estado" y sacarlo de la "confrontación política y la lucha partidista" porque el fuego precisa la implicación de todos y no entiende "de fronteras territoriales ni de diferencias políticas".

Fernández Mañueco, durante su comparecencia en el Pleno extraordinario para explicar la actuación de la Junta frente a los incendios este verano, ha lanzado un mensaje de "apoyo", "tranquilidad" y "esperanza" a los afectados y se ha comprometido a seguir trabajando por la recuperación.

Sin embargo, ha incidido en que los incendios son una cuestión que "precisa la implicación de todos" porque "no entiende de fronteras territoriales ni de diferencias políticas".

"En CyL no somos un ente en medio de la nada. Somos España. Y es España la que está ardiendo", ha asegurado el presidente de la Junta, quien ha explicado que por estas razonas ha reiterado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "las mismas necesidades" que ya le trasladó hace tres años, cuando se produjeron los incendios en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora.

Así, ha reiterado la necesidad de abordar la prevención y la extinción de los incendios como una "cuestión de Estado" y "sacarlos de la confrontación política y de la lucha partidista", pero también convocar una Conferencia de Presidentes para abordar el "reto" de la extinción de incendios de forma monográfica.

Fernández Mañueco cree que se está a tiempo de hacerlo y abordar este asunto "con rigor y en reuniones sectoriales", "desde la experiencia" acumulada en el todo el territorio a lo largo de los años.

NUEVOS INCENDIOS

El jefe del Ejecutivo autonómico ha advertido de que, ante los "nuevos incendios" se necesita un "nuevo modelo de actuación" porque la situación puede volver a repetirse en España. "Tenemos que estar todos preparados, y hacerlo juntos. Y no hay tiempo que perder", ha aseverado.

En esta línea, ha afirmado que quien piense que esto es un problema local o autonómico "está equivocado" y, a su juicio, "camina en dirección contraria a la solución", pero además ha apuntado que lo sucedido en los últimos días es una de esas ocasiones que permiten "ver lo peor y lo mejor del ser humano".

"He visto la fuerza devastadora del fuego, pero también la grandeza de la gente. He visto el esfuerzo y la valentía de los profesionales que luchaban contra el fuego en primera línea. Y he visto a hombres y mujeres, día y noche, enfrentarse a las llamas con el único propósito de proteger a sus vecinos, de salvar hogares, cosechas y negocios y con ello el futuro de su pueblo", ha señalado el presidente, quien ha agregado que "lamentablemente, mientras eso sucedía, había personas prendiendo nuevos incendios intencionalmente".

En este contexto, ha censurado que mientras alcaldes y concejales de todos los partidos políticos, trabajadores, servidores públicos de distintas administraciones y vecinos de los pueblos hacían frente a la tragedia, "hombro con hombro", otros "se esmeraban en sacar provecho político".

Sin embargo, ha insistido en que los incendios forestales "atañen a todos y son cosa de todos" y por ello "exigen el trabajo conjunto de todos".

En el caso de Castilla y León, el presidente de la Junta ha afirmado que se han centrado "desde el minuto cero" en lo que tenían que hacer, que pasaba por "vencer al fuego, proteger a las personas y articular la recuperación", una tarea en la que ha asegurado en la que, "por difícil que sea", se les encontrará "siempre".

"Sinceramente, espero y deseo poder encontrarles a todos ustedes ahí también siempre, esforzándonos todos para que la recuperación sea rápida y alcance los fines pretendidos", ha expresado.

Tras desear que las ayudas públicas lleguen a todos "con agilidad" y sean "un foco de esperanza y de tranquilidad" para que las familias afectadas mitiguen su "dolor" y les lleven "un poco de consuelo", el presidente de la Junta ha vuelto a apelar al resto de grupo parlamentarios para que tengan "altura de miras" y les ha pedido colaboración ante una catástrofe y una "desgracia" que "requiere una respuesta común".