Mañueco presenta "la causa" de hacer de CyL "un modelo de eficacia, diálogo y orgullo compartido en toda España"

El presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado a hacer de Castilla y León "un modelo de eficacia, de diálogo y orgullo compartido en toda España", por lo que ha pedido los cargos que se mojen y lleven la voz del partido "a todos los rincones", al tiempo que ha avanzado que, a partir de noviembre, mostrará indicadores que harán de esta visión "una realidad medible".

Durante su intervención en la clausura la Junta Directiva Autonómica que se ha celebrado en la sede autonómica de María de Molina en Valladolid, el máximo responsable de los 'populares' ha sacado "pecho" de la "gestión eficaz y útil" del Gobierno de Castilla y León en una legislatura que se está "culminando".

De ahí que haya pedido a cargos y afiliados su "implicación", "mojarse" y moverse "a base de bien" para trasladar "alto y claro el mensaje y la voz del Partido Popular" porque, a su juicio, "esa es y ha sido siempre" la "fuerza" del partido y lo que les ha hecho "ganar en tantas ocasiones".

"Quiero que os entreguéis al máximo para que llegue a todos los rincones, a cada pueblo y a cada hogar, que nosotros, desde la Junta cumplimos con nuestra tierra y con todas las personas que viven en ella. Nosotros estamos en la gestión, otros están sólo en el ruido", ha confrontado.

En este punto ha reiterado su pesar por los "tiempos" que vive la político, convertida, en sus palabras, "en un espectáculo de ruido, de frases vacías, de gestos sin fondo, de titulares que duran un minuto y que no cambian nada". "Un ruido que confunde el movimiento con el progreso, que confunde la verdad con la mentira", ha argumentado.

Así ha confrontado esta situación con la "responsabilidad" de su formación, la de no hablar "más fuerte", sino a hablar "más claro", a "dignificar" lo que significa Gobernar, "servir a las personas, transformar la realidad y rendir cuentas". "Mientras otros viven cómodos en el conflicto permanente, nosotros creemos en el trabajo sereno, en el esfuerzo diario, en el resultado que se ve y que se mide. Somos más de nueces que de ruido", ha zanjado.

En este contexto ha asegurado que Castilla y León ha dado "pasos de gigante en la calidad de los servicios públicos, en los derechos sociales y también en la actividad económica y en el empleo". "Y con todo ello hemos dado un impulso al crecimiento de Castilla y León y hemos contribuido con fuerza al crecimiento de España. Porque tenemos que ser fieles al sentido histórico de Castilla y León. Siempre hemos tenido un papel protagonista en la construcción de España y os prometo que vamos a seguir desempeñando esa responsabilidad en el futuro", ha continuado.

LLEGAR MÁS LEJOS

De ahí que haya apostado por "llegar más lejos", que es, en sus palabras, hacer que Castilla y León esté entre las "tres mejores comunidades para vivir". "Y no por vanidad, sino por justicia. No se trata solo de mejorar posiciones en un ranking. Es algo mucho más profundo. Es marcar una dirección, fijar una meta común que nos una. Decirle a la gente que aquí hay rumbo y que juntos podemos llegar más lejos. Más lejos en Castilla y León. Más lejos en España. Y más lejos con España", ha enfatizado.

Todo esta "realidad" se hará "medible" a través de indicadores que presentarán en noviembre. "Queremos que la gente sepa en qué estamos, cómo vamos y qué resultados obtenemos. Más allá de los datos y los informes, lo más importante ya está aquí. Nuestra convicción, nuestra unidad, nuestra fe en lo que somos capaces de hacer juntos. Esa es nuestra mayor fuerza", ha apelado.

A su juicio la historia no la escriben "los que gritan más fuerte y señalan a los demás". "La escriben los que hacen lo correcto aunque nadie les aplauda. Los que construyen mientras otros destruyen. Los que creen en su tierra por encima de todo. Ese ha sido y es nuestro camino. El del Partido Popular de Castilla y León. Y ese es el camino al que hoy os invito una vez más. El del trabajo bien hecho y el de la palabra cumplida", ha añadido.

Por eso, ha incidido en que para el "éxito" de este proyecto es "imprescindible la implicación activa" de todos los cargos. "Quiero que os mojéis, que os mováis a base de bien, todos sin excepción. Y sabéis cómo hay que hacer las cosas. Y por eso quiero daros las gracias de antemano por vuestro esfuerzo. Y que no bajéis la guardia. Todos nos sentimos y podemos sentirnos muy orgullosos de ser del Partido Popular de Castilla y León. Y quiero que se sepa, quiero que se note y quiero deciros: ¡Viva Castilla y León! y ¡Viva España!", ha concluido.