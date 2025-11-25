Mañueco ratifica su compromiso para más prevención, educación y protección: "La violencia no admite silencio"

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ratificado este martes su compromiso y el de su Gobierno para que haya más prevención, más educación y más protección para la eliminación de la violencia contra la mujer.

"La violencia no admite silencio", ha zanjado al respecto el presidente de la Junta a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este 25 de noviembre.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha defendido al respecto que toda mujer debe vivir segura, libre y en plena igualdad y acompaña su mensaje con un gráfico del punto virtual Atiendo de atención, información y detección de agresiones sexuales.