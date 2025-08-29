Mañúeco reactiva su petición de 2022 para una Conferencia de Presidentes para eliminar fronteras burocráticas

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad, en el Parlamento autonómico - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 29 Ago. (ERUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reactivado este viernes la petición que, según ha recordado, ya efectuó en 2022 cuando solicitó una Conferencia de Presidentes para eliminar las "fronteras burocráticas" a la hora de facilitar la lucha conjunta contra las emergencias climatológicas y de otro tipo.

La solicitud la ha 'desempolvado' el líder el Ejecutivo autonómico poco antes de que concluyera el pleno monográfico celebrado este viernes en las Cortes donde ha comparecido para explicar la gestión de la Junta en los incendios que aún siguen asolando a la Comunidad, en cuyo transcurso, era interpelado por la procuradora no adscrita por Burgos, Ana Rosa Hernando Ruiz, sobre qué medidas iba a tomar para que el Gobierno eliminara las "fronteras burocráticas".

El mandatario castellanoleonés entiende a este respecto que la colaboración institucional es "fundamental" y, así, ha recordado que ya en 2022 solicitó una Conferencia de Presidentes con este motivo porque, como así advierte, "una emergencia climatológica no entiende de fronteras territoriales", si bien también ha añadido que en la actualidad Castilla y León mantiene en vigor convenios con CCAA limítrofes para actuar contra las emergencias climatológicas y de cualquier otro tipo.

Fernández Mañueco también entiende que los incendios no se extinguen con "ideologías", en consonancia con la pregunta que también le formulaba el procurador no adscrito por Salamanca, Javier Bernardo Teira Lafuente, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno de Castilla y León para frenar el "socialismo climático responsable de que se acumule combustible en los campos y que impide a la gente limpiar el monte como lo ha hecho siempre".

En este sentido, el presidente autonómico ha anunciado que en la actualidad el sistema de vigilancias se está revisando para integrar las torretas con los sistemas digitales, tal y como figura recogido en el Diálogo Social, y ha asegurado compartir el criterio de que los fuegos "no se apagan con ideología", algo en lo que, como así ha añadido, parecen coincidir los alcaldes de la zona, "cuya principal reivindicación es lograr una gestión compartida de usos para que los parques naturales no supongan un obstáculo para que los habitantes de la zona puedan seguir viviendo y trabajando en estos entornos.

UNA PLAN DE GESTIÓN DE LOS PARQUES NATURALES

Para ello, Fernández Mañueco ha anticipado que el Gobierno regional se propone elaborar un plan de gestión de los distintos parques naturales para lograr una mayor "flexibilidad" que no ponga en peligro la pervivencia de las poblaciones que habitan las localidades del entorno.

También en el turno de interpelaciones, el político 'popular' se ha defendido de las críticas vertidas por la portavoz socialista Nuria Rubio García sobre si su presencia en el puesto avanzado de mando en la localidad de Palacios del Sil (León), utilizando maquinaria parada mientras paseaba con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no buscaba otra cosa que la foto. "Me desplacé allí con el líder del partido de la oposición, como también hice acompañando al presidente del Gobierno a Villablino", ha replicado Mañueco, quien sostiene que no vio por allí bulldozer alguno y que en cualquier caso siguió siempre las indicaciones de los técnicos.

Igualmente ha puesto en manos de los técnicos las decisiones adoptadas en la lucha contra los incendios, en respuesta así a las acusaciones de la procurador del Grupo Parlamentario Socialista María Soraya Blázquez Domínguez sobre "la sensación de abandono que los vecinos sintieron por parte de la Junta en la situación de incendios". En este sentido, ha puntualizado que la toma de decisiones corresponde a quienes dirigen la lucha contra el operativo, "ni los políticos ni la oposición", aunque ha reconocido que los habitantes de las zonas afectadas pudieran sentir en algún momento su desesperación al ver retroceder al operativo, "pues a veces las circunstancias climatológicas obligaban a un repliegue preventivo para proteger la vida".

El presidente de la Junta ha rechazado asimismo la imposición de un cambio de criterios o la imposición de decisiones políticas a la hora de calificar el grado de gravedad de los incendios o rebajar su categoría, en respuesta la pregunta formulada por el procurador de Vox por Salamanca, Carlos Menéndez Blanco, al tiempo que, respecto de la pregunta del Grupo Parlamentario UPL-SORIA ¡YA!, a través de la procuradora Alicia Gallego González, quien cuestionaba presidente de sobre si el Partido Popular va a presentar un presupuesto en tiempo y forma que recoja políticas públicas de prevención y extinción de incendios, ha manifestado que su intención es la de "trabajar y tener presupuestos para el año que viene, aunque también este año, con el que hay, se está respondiendo a las necesidades del operativo y de los afectados".