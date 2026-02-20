Mañueco rechaza valorar el CIS: "Es un ejemplo del nivel de degradación de las instituciones del país"

Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en Tordesillas. - PPCYL

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la reelección a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado valorar la encuesta preelectoral que ha dado a conocer hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para lamentar que el organismo presidido por José Félix Tezanos es "un ejemplo del nivel de degradación al que han llegado las instituciones de nuestro país".

"Me niego a hacer ninguna valoración. Si es que no tiene ningún sentido que en una comunidad autónoma donde hay nueve circunscripciones se le dé a una formación política una horquilla de diez escaños. Eso es una broma", ha lamentado.

El líder de los 'populares' de Castilla y León ha incidido en que "todas las encuestas" que hace el CIS demuestra su "degradación".

Según la encuesta, el Partido Popular sería la fuerza más votada en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, según el avance de resultados del estudio preelectoral, en el que se estima que el 33,4 por ciento del electorado votará al Partido Popular --dos puntos más que en los comicios de 2022--; con el PSOE a poco más de un punto (32,3 por ciento) y Vox en tercer puesto con un 16,1 por ciento de los apoyos (1,3 puntos menos, según estimación, que hace cuatro años).