Mañueco reclama al PSOE que no bloquee la Ley contra la Violencia de Género para "mejorar un sistema ya bueno"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado "unidad" ante las Cortes para frenar la violencia machista, por lo que ha solicitado al PSOE que no bloquee la tramitación de la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León que tiene como fin "mejorar un sistema que ya, de por sí, es bueno".

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante el Pleno de las Cortes por la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Ojalá llegue el día en que no exista ningún 25 de noviembre, porque eso significará que ninguna mujer ha sido asesinada, ni abusada, ni humillada, víctima de un criminal machista", ha señalado la socialista.

Así, en respuesta a Gómez Urbán, Fernández Mañueco ha insistido en su objetivo de "tolerancia cero" con la violencia machista. "Mi compromiso más absoluto para luchar contra esa lacra, Es más, creo que acabar con la violencia machista debía ser uno de los objetivos esenciales de cualquier sociedad", ha defendido el presidente, quien ha abogado por avanzar en este sentido desde la unión de fuerzas en la Comunidad.

Tras esta apreciación, Fernández Mañueco ha recordado que las Cortes ya han dado pasos adelante en la tramitación de la Ley de Violencia de Género. "Espero que ustedes no se inventen excusas para bloquear esta Ley, porque esta Ley será buena para Castilla y León", ha defendido.

Durante su intervención ha garantizado que el Gobierno regional está "decidido" a mejorar un sistema que "ya es bueno y avanzado". "Hablamos de medidas de sensibilización o medidas en el ámbito educativo, también en el apoyo a las víctimas, tanto en las circunstancias sicológicas, en las circunstancias sociales o en el ámbito jurídico", ha explicado Fernández Mañueco, quien ha destacado la red de protección de centros y casas de acogida a las víctimas.

"En la lucha contra la violencia machista tenemos que estar todos unidos, un debate de estas características en las Cortes de Castilla y León no puede llenarse del ruido al que está acostumbrado el grupo socialista", ha insistido el Fernández Mañueco, quien ha afeado al PSOE que haya "torpedeado" el presupuesto de 2026 después de que se hayan aprobado en las Cortes las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposoción, lo que ha evitado seguir con su tramitación, y en el que "había más recursos para la promoción de la mujer y la lucha contra la violencia machista".

"Para mí hubiera sido muy fácil sonrojarles a ustedes, hubiera sido muy fácil simplemente mirando en su partido, simplemente haciendo alusiones a quien tuvo que abandonar su bancada, pero mire, yo no creo en esa forma de hacer política, a mí nunca me van a encontrar en el conflicto, a mí me buscarán en la unidad", ha zanjado Mañueco.

Por su parte, Gómez Urbán ha garantizado que el PSOE seguirá "alzando la voz contra los machistas, contra la violencia machista y contra quienes tratan de blanquearlos en las instituciones".

Durante su intervención en las Cortes la portavoz socialista ha acusado a Mañueco de haber "pactado con la ultraderecha para gobernar", lo que ha calificado como "el pacto de la infamia". "Desde ese momento, usted no solo no ha apoyado la lucha contra la violencia de género, sino que ha sido un obstáculo en Castilla y León", ha defendido.

Gómez Urbán también ha reprochado al presidente su silencio ante declaraciones de responsables de su Gobierno de coalición con Vox, un punto en el que ha recorrdado que "desde la Vicepresidencia se afirmó que la violencia de género era una anomalía de una sociedad democrática" y que el entonces vicepresidente "llamó desalmadas a las víctimas". "Usted calló y lo mantuvo en el Gobierno", ha lamentado.

La portavoz socialista ha criticado además la falta de recursos económicos autonómicos destinados a combatir la violencia de género, al señalar que "no se puede hablar de compromiso cuando desde su Gobierno se aportan cero euros de fondos propios". También ha denunciado que "en Castilla y León se impide que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo en un hospital público de referencia", lo que ha considerado "otra forma de violencia machista".

En ese mismo tono, ha censurado que la Junta concediera el Premio de las Letras a "un señor que se jactaba de acostarse con menores de edad", en referencia a Fernando Sánchez Dragó, y ha recordado las palabras de Mañueco en 2002 ante la condena por acoso sexual al exalcalde de Ponferrada (León) Ismael Álvarez cuando afirmó que "esa sentencia formaba parte del ámbito privado". "No, señor Mañueco, tolerancia cero siempre contra la violencia machista", ha insistido.

Por último, Gómez Urbán ha concluido que Fernández Mañueco "no apoya la lucha contra la violencia machista" y lo ha acusado de ser "igual de machista que quienes la niegan", un punto en el que ha advertido de que "las mujeres y las feministas acudirán a las urnas para colocar a los machistas donde deben estar".