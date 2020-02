Mañueco señala que el Gobierno ha iniciado un camino que no le gusta

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez ha iniciado un camino que no le gusta en referencia a la Mesa de Diálogo con Cataluña, a la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco o la publicación de las balanzas fiscales, por lo que ha exigido que se evite romper la "igualdad y solidaridad" territorial.

Fernández Mañueco ha participado este viernes la conferencia 'Castilla y León ante los nuevos retos económicos' organizado por Castilla y León Económica, donde, además, ha defendido la "multilateralidad" para abordar una reforma del modelo de financiación autonómica "injusto".

"Es algo que de debe abordar desde la multilateralidad y no desde la bilateralidad, el modelo de financiación sostiene el estado del bienestar, hay que evitar la ruptura de la solidaridad y la igualdad entre territorios", ha defendido.

"El Gobierno inicia un camino que no me gusta", ha detallado, tras lo que se ha referido a la Mesa de Diálogo con Cataluña y a la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Así, Fernández Mañueco ha recordado que ya ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una entrevista para hablar de cuestiones que afectan a la Comunidad, al tiempo que ha considerado que la publicación de las balanzas fiscales pone en "riesgo" la solidaridad, tras lo que ha recordado que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios.