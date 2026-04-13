Martínez aclara que la Federación es la que decide no celebrar el Ciudad de Valladolid BTT y rechaza una razón económica

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes de Valladolid, Mayte Martínez. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha aclarado que la Federación de Castilla y León es la que ha decidido no celebrar en la ciudad el Campeonato de Ciclismo Gran Premio Ciudad de Valladolid y ha rechazado que sea por una razón económica.

Martínez, en declaraciones a Europa Press, ha contestado así al Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP), que ha pedido explicaciones por la desaparición del Campeonato de Ciclismo Gran Premio Ciudad de Valladolid BTT, que ha criticado que se "deje escapar" después de que el anterior equipo de gobierno, formado por VTLP y PSOE, lo impulsara.

La concejal ha explicado que hace aproximadamente un mes la Federación de Ciclismo de Castilla y León comunicó a la Fundación Municipal de Deportes (FMD) que habían cambiado "una serie de requisitos" de la Federación Española con la autonómica, que es la que organizaba la competición, y eso hacía inviable organizar el evento en Valladolid.

En este sentido, ha aclarado que "en ningún momento" ha sido un tema económico por parte de la FMD porque, de hecho, se ha incrementado la cuantía correspondiente en los últimos dos años y, si este año hubiera sido necesario, se habría asumido como se ha hecho con otros eventos que, ante la posibilidad de perderlos, se han apoyado.

Además, ha pedido a la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, que antes de lanzar este tipo de críticas también pregunte a la Federación de Ciclismo por qué motivos no han querido hacer la prueba en la ciudad y ha explicado que ésta última ha enviado un escrito en el que pide "disculpas" a la Fundación Municipal de Deportes "por este embrollo, por decirlo de alguna manera", en el que había metido a la Fundación.

"Son conscientes de que no ha habido por parte de la Fundación Municipal de Deportes en ningún caso ni que se les haya disminuido la subvención ni que no se les haya querido dar más dinero en el caso de que nos lo hubieran incrementado", ha insistido la concejal.

COMPROMISO MUNICIPAL

En este sentido, ha reiterado que se hubiera incrementado la cuantía económica para el evento si se hubiera pedido igual que ha pasado cuando se veía la posibilidad de perder la Copa de España de Voleibol.

Además, ha criticado que Anguita "magnifique" todo porque habla de 1.000 participantes, cuando el año pasado la inscripción fue de 350, lo que son datos "constatados".

Mayte Martínez ha deseado que el próximo año las "posibles desavenencias" que pueda haber entre las federaciones nacional y autonómica de ciclismo, ya sea en términos económicos, administrativos o logísticos puedan solventarse.

"Nosotros por supuesto que vamos a seguir apoyando este evento que es bueno para la ciudad", ha agregado la concejal, quien ha aclarado que se están aumentando los eventos respecto a los que hacía el anterior equipo de gobierno y se tienen cerrados diferentes campeonatos de España como la Copa del Rey y la Copa de la Reina de hockey línea.

La edil ha señalado que "al final los eventos de una ciudad no son estáticos" porque las federaciones hay veces que cambian y entran personas nuevas que pueden ser de otras ciudades y querer llevarlos a otros sitios.

Martínez ha incidido en que eso forma parte de la dinámica habitual, que un año pueda haber unos eventos y otros años se quieran llevar a otras ciudades o entren otros eventos nuevos y ha agregado que en la Fundación trabajan en que siga habiendo "cantidad y calidad" de eventos deportivos.

"Entendemos que siempre quieran enfangar, enmarronar, pero por parte de la Fundación vamos a seguir apoyando el deporte y nuestros clubes y federaciones lo saben y eso es lo importante", ha concluido.