Martínez se compromete con el delegado saharaui en CyL a reivindicar mayor financiación ante la Junta

Martínez y Nuria Rubio en la reunión con el delegado saharaui en CyL - PSOE

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, se ha comprometido con el delegado saharaui en Castilla y León, Abdalahe Hamad, a reivindicar mayor financiación para cooperación al desarrollo por parte del Ejecutivo de la Comunidad.

Martínez ha mostrado su preocupación por el concepto de 'prioridad nacional' recogido en los pactos de los gobiernos autonómicos de PP y Vox para la aplicación de fondos de cooperación al desarrollo y ha recordado que en Aragón algunas ONGs se han visto obligadas a renunciar a proyectos por la eliminación de ayudas.

En este sentido y según ha informado el Partido Socialista en un comunicado de prensa, Carlos Martínez se ha comprometido a reivindicar ante la Junta de Castilla y León el incremento de estos fondos.

En una reunión mantenida este viernes, 11 de septiembre, en el despacho del portavoz socialista en las Cortes con la participación en la reunión de la vicesecretaria autonómica del PSOE y vicepresidenta segunda de las Cortes, Nuria Rubio, ha mostrado su satisfacción tras la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la ley por la que se concederá la nacionalidad española a los ciudadanos saharauis nacidos bajo la administración española antes del 29 de septiembre de 1977.

Por último, Martínez y Abdalahe Hamad han abordado también fórmulas de colaboración para la creación del Intergrupo.