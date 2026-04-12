Martínez dejará el bastón de mando mañana en un pleno extraordinario tras 19 años como alcalde y 27 en el Consistorio

Carlos Martínez Mínguez toma posesión del cargo de alcalde de la ciudad de Soria - AYTO SORIA

SORIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria y secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, dejará la Alcaldía de la capital soriana en un pleno extraordinario que se celebrará este lunes, 13 de abril, paso previo a su toma de posesión como procurador en las Cortes de Castilla y León --se constituirán el martes 14-- a las que volverá como líder de la oposición 23 años después de haber entrado como procurador también por la provincia de Soria.

Carlos Martínez dejará el Ayuntamiento de Soria tras 27 años en el Consistorio soriano, 19 de ellos de forma ininterrumpida como alcalde de su ciudad natal, cargo al que llegó en los comicios municipales de 2007 y que ha revalidado después con cuatro mayorías absolutas en 2011, 2015, 2019 y 2023.

Martínez inició su vida política en 1999 como concejal de Medio Ambiente, Cultura y Festejos en el gobierno conformado por PSOE, IU y ASI (Alternativa Soriana Independiente) y ha permanecido en el Consistorio soriano en diferentes responsabilidades, tanto como portavoz del grupo municipal como con el bastón de mando que ha mantenido durante cinco legislaturas.

El socialista llegó a la Alcaldía de Soria en el año 2007 tras el pacto del PSOE con IU-LV y la decisión de Iniciativa por el Desarrollo de Soria (IDES) de no pactar ni con el PSOE ni con el PP de Encarnación Redondo.

Ahora tiene que dejar su puesto en el Ayuntamiento de Soria y el de diputado provincial ya que la Ley Electoral Autonómica establece la incompatibilidad entre el cargo de procurador --asumirá el escaño el martes día 14-- y el de alcalde en municipios de más de 20.000 habitantes. El todavía alcalde ha reconocido que el lunes 13 será "un día difícil" para él.

Tras la renuncia de Martínez a su acta el lunes será necesario cubrir su baja con un nuevo concejal del Partido Socialista. La siguiente en la lista, en el número 14, es María Antonio Dulce, quien deberá renunciar oficialmente ante la Junta Electoral, algo que extraoficialmente ha hecho por motivos laborales ya que ahora vive fuera de Soria.

En el número 15 se encuentra Javier Antón, quien a partir del lunes se convertiría en nuevo concejal del Ayuntamiento de Soria. El senador Javier Antón es el nombre elegido para ser el sustituto de Carlos Martínez aunque hasta su proclamación como tal en el pleno extraordinario de investidura para el que hay un plazo máximo de diez días, ejercerá como alcalde en funciones el teniente de alcalde, Luis Rey.

En ese pleno de investidura, Antón se postulará como alcalde, momento tras el que comenzará la votación en la que pasará a ser el nuevo regidor de la ciudad avalado por la mayoría absoluta de que dispone el PSOE en el Consistorio soriano.

SEGUNDA ETAPA DE MARTÍNEZ A LAS CORTES

Martínez ya fue diputado por Soria en la VI Legislatura, por lo que inició su labor parlamentaria en 2003 y la concluyó en 2007, cuando fue designado candidato del PSOE a la Alcaldía de su ciudad, reto que alcanzó en las municipales celebradas ese año, cuando se hizo con el bastón de mando en coalición con IU-Los Verdes y donde ha permanecido a lo largo de 19 años ininterrumpidos.

En aquellas Cortes, Martínez centró su labor en el área de Medio Ambiente y, de hecho, fue el encargado de intervenir por el Grupo Parlamentario Socialista en el debate de la última ley que se aprobó en el Castillo de Fuensaldaña, la anterior sede de las Cortes.

Fue el 14 de marzo cuando el Parlamento de Fuensaldaña cerró el telón con la aprobación de tres leyes: Protección Ciudadana, reforma de la Ley de Cajas y el proyecto de interés regional para la 'Ciudad del Medio Ambiente' de Soria en el cuyo debate intervino Carlos Martínez para argumentar el voto en contra de los socialistas a aquella norma que salió adelante por lectura única y con el voto del PP en solitario.

"No se puede matar la gallina de los huevos oro de Soria, que es su medio ambiente", advirtió entonces Carlos Martínez que tachó aquella norma de "pelotazo verde", de "especulación" por recalificar suelo protegido, de "tropelía" y de "complicidad de los promotores".

El hoy secretario del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta en las pasadas elecciones del 15 de marzo tuvo como jefe de filas hace 23 años al leonés Ángel Villalba, que, como él ahora, era el secretario autonómico del Partido Socialista.

Se da la circunstancia además de que Martínez coincidió en aquellas Cortes con el que ha sido su contrincante en las elecciones autonómicas del 15 de marzo, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que también entró como procurador en la VI Legislatura con Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta y al quien el salmantino sucedió 16 años después. Fernández Mañueco era consejero de Presidencia y Administración Territorial, cargo al que llegó en 2001.

También entró como procurador en la VI Legislatura el actual portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

La VI Legislatura estuvo formada por 82 procuradores, el mismo número que habrá en la XII que dará sus primeros pasos el 14 de abril, entre ellos dos del PSOE por Soria, también como en la nueva etapa que se ha estrenado con listas paritarias.

Sin embargo, el Parlamento de la VI Legislatura estuvo menos fragmentado que el inminente y sólo contó con representantes de tres partidos políticos que integraron a su vez tres grupos parlamentarios: el Popular, con 48 escaños --15 más que en 2026--; el Socialista, con 32 --dos más que ahora--, y el Mixto integrado entonces por los leonesistas Joaquín Otero y José María Rodríguez de Francisco --ahora estará formado por cinco procuradores de tres partidos, 3 de UPL, uno de Soria ¡Ya! y uno de Por Ávila--.

Se da la circunstancia también que en dos de esos mandatos, 2011 y 2015, Alfonso Fernández Mañueco fue alcalde de Salamanca por lo que ambos coincidieron como regidores de sus respectivas ciudades.