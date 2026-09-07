Martínez estrenará su control a Mañueco con la crítica de hasta dónde llegará para mantenerse en el poder

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, estrenará su primera pregunta de control al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con la crítica de hasta dónde está dispuesto a llegar el 'popular' para seguir en el poder "en lugar de ejercer, de una vez por todas, como presidente de esta Comunidad".

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, dedicará su primer 'cara a cara' con Fernández Mañueco a la eliminación de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71 y preguntará al presidente si la Junta ha sido "suficientemente proactiva" para la supresión de los pagos.

Estas son las preguntas parlamentarias que tendrá que responder el presidente de la Junta el jueves 10, en la primera sesión de control de la XII Legislatura en la que las Cortes están compuestas por cuatro grupos parlamentarios, dos de ellos, Popular y Vox, socios de gobierno, por lo que sólo hay dos grupos en la oposición, Socialista y Mixto, conformado por UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, se dirigirá a la vicepresidenta Segunda de la Junta, Isabel Blanco, para preguntar a la 'popular' si considera que la violencia doméstica es lo mismo que la violencia de género mientras que Nuria Rubio interpelará al vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, de Vox, sobre si considera que un niño o una niña deja de tener derecho a recibir protección por haber cruzado una frontera.

La grave crisis del sector primario, la despoblación o la reducción de subvenciones a los sindicatos o el abandono del Hospital del Bierzo son otros de los asuntos por los que preguntarán los socialistas en la primera sesión de control al Gobierno PP-Vox a la que llevan también la pérdida de fondos europeos asociados al proyecto 'Valpuesta, cuna del castellano'.

Por último, los socialistas interpelarán a los miembros de la Junta por el derrumbe de parte de la fachada del Palacio de los Hurtado de Mendoza en Almazán, mismo asunto por el que se interesará el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, y por la actuación de la Junta en la extinción del incendio de Burgohondo, por el que pregunta también el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual.

En el caso de los procuradores de UPL preguntan a la Junta si ha actuado con la diligencia exigible en la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León y por la gestión sanitaria en las provincias de León, Salamanca y Zamora en los últimos meses.