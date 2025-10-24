Martínez pide huir de la búsqueda de "confrontaciones estériles" ante la ausencia de Diez en las jornadas de León

SORIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, desconoce si ha habido una invitación "expresa, formal" para asistir a las jornadas que los socialistas celebran este fin de semana en la capital leonesa, con presencia de varios ministros y el presidente del Gobierno, pero confía en que el alcalde de León, José Antonio Diez, pueda estar presente, al tiempo que ha pedido huir de la "búsqueda permanente de agravios y confrontaciones absolutamente estériles".

Así se ha pronunciado Martínez al ser preguntado por la ausencia del alcalde de León en las jornadas organizadas por el PSOE de Castilla y León, que se celebran este sábado y domingo, y que clausurará el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo creo que los alcaldes en muchas de las ocasiones tenemos una defensa de nuestra ciudad en el ámbito tanto orgánico como institucional muy arriesgada" ha afirmado Carlos Martínez, quien desconoce si ha habido "una invitación expresa, formal, como convocatoria".

Asimismo, el también candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta ha explicado que cuando se organiza un acto en el Partido Socialista no se suelen "hacer invitaciones genéricas a todos y cada uno" de los representantes institucionales, y ha añadido que ha leído que no se había invitado a Óscar Puente, a José Antonio Diez o a Ana Redondo.

Al respecto, Carlos Martínez ha explicado que las jornadas se configuran "en función de las temáticas que se están planteando y se toca a los compañeros sin hacer una convocatoria expresa y individualizada".

Por ello, el líder del PSOE en la Comunidad pide que no se busque "permanentemente agravios, confrontaciones absolutamente estériles" porque el PSOE no va por ahí", no es su "forma de trabajar", ni la de "excluir a nadie", a lo que ha añadido que en su proyecto de "integración caben todos".

"Las jornadas lo que pretenden es una jornada de trabajo y un acto público abierto a todos. Ojalá este José Antonio, ojalá puedan venir todos, pero las agendas también sabemos cómo van. Pero no hay polémica, donde no la hay no las creemos", ha concluido Carlos Martínez.