Martínez pide "no adelantarse" y ser "respetuosos" por si hubiera más candidatos a las Primarias del PSOE en CyL

SORIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha pedido "no adelantarse a los acontecimientos" y ser "respetuosos" por si hubiera más candidatos que se presenten al proceso de Primarias de su partido en Castilla y León.

"Lo he sido desde el minuto uno y voy a ser respetuoso hasta el final, este sábado se abre el plazo y hay un periodo de 72 horas, con recogida de avales y no es bueno adelantarse a los acontecimientos y hay que ser respetuosos si hay uno o más aspirantes", ha señalado Martínez.

Asimismo, el también alcade de Soria se ha referido a la "absoluta normalidad democrática" dentro de su partido.

Carlos Martínez intervendrá este sábado en el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León donde el alcalde de Soria se postulará "para tener la confianza en los militantes de las nueve provincias" y ser el candidato a la Presidencia de la Comunidad "y propiciar ese cambio que necesita".

El secretario general del PSOE en la Comunidad ha señalado que se abrirá así un "proceso de selección de los candidatos y candidatas que por cada una de las circunscripciones van a ser los próximos representantes en las elecciones automáticas", así como "de la persona que tengan que encabezar la candidatura a la presidencia de la Junta.

Todo ello mediante un proceso de Primarias que es la forma que el PSOE tiene para elegir sus candidatos, y para lo que ha pedido "respeto" por si hubiera alguna sorpresa de última hora con más candidaturas.