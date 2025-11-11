Martínez pide no caer en la autocomplacencia tras el aumento de la población y Lobo aclara que se debe a la inmigración

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato del Partido Socialista de Castilla y León a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha hecho un llamamiento este martes a no caer en la autocomplacencia ante el aumento del 0,23 por ciento la población en la Comunidad Autónoma, que ha sumado 5.472 habitantes en el último trimestre.

Martínez ha recordado que la despoblación sigue siendo el principal problema de Castilla y León y ha situado el incremento de la población --0,23 por ciento en la Comunidad y 0,21 por ciento en el resto del país-- en un contexto de "inercia económica".

El líder del PSOE en Castilla y León ha aclarado además que la población sube de forma mayoritaria en las capitales de provincia y ha advertido de que no lo hace tanto en los municipios rurales, tras lo que ha aconsejado no caer en la autocomplacencia por parte de la Junta a la que ha acusado de no hacer frente a este problema estructural y de olvidar las políticas del reto demográfico "porque son woke", en alusión a referencias de Vox.

Por su parte, el secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, ha significado que los datos de la Estadística Continua de Población publicada este martes por el INE corroboran que el incremento de la población en Castilla y León se debe principalmente a las personas que llegan a la Comunidad procedentes de otros países para vivir en Castilla y León.

"En Castilla y León no sobra nadie, en Castilla y León hace falta gente, más gente que nos de vida a nuestros pueblos y a la inmensa mayoría del territorio", ha pedido en concreto el secretario autonómico de UGT que ha reivindicado a Castilla y León como "una Comunidad de acogida" tras lo ha lamentado los intentos de algunos partidos políticos por "inyectar el odio y el veneno" para que los ciudadanos vean con miedo a las personas inmigrantes.

Por otro lado, Óscar Lobo ha situado el acceso a la vivienda como otro de los problemas de la Comunidad Autónoma y para el que ha abogado por intervenir y por topar el límite del precio del alquiler frente a una Junta que permanece "impasible" ante la burbuja inmobiliaria.

Lobo ha asegurado que hay ciudades en Castilla y León que están "con la luz roja" y en las que el acceso a la vivienda es "escandaloso". "Sin los servicios públicos los trabajadores no tenemos nada", ha concluido el secretario autonómico de UGT tras reunirse este martes con la Dirección del PSCL para analizar las necesidades y prioridades presupuestarias de la Comunidad con un llamamiento expreso a que las próximas cuentas "sean sociales".