Martínez pide "unidad y consenso" e insiste en que la "decisión última" de asumir la Secretaría del PScyL es "personal"

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha pedido "unidad, diálogo y consenso" a la hora de conformar una candidatura a la Secretaría general del PSCyL, al tiempo que ha advertido de que la "decisión última" en caso de presentar la suya será "personal".

"No quiero que la designación de personas enmascare el debate de fondo, de años de olvido, de que a pesar de haber rozado el Gobierno, estamos lejos de ser vistos como una alternativa", ha señalado, algo para lo que hay que generar, en su opinión, "escaso ruido en lo orgánico" y sí "interés en la solución de problemas".

De esta forma ha respondido a las preguntas de los periodistas después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asegurara de que se tenía que abrir "una nueva etapa" en el PSCyL y esbozar un perfil, sin querer dar nombres, que se ajusta al de Carlos Martínez.

Sobre estas palabras, el regidor de Soria ha apuntado que, a su juicio, lo más importante que dijo el ministro fue lo referente a la "electrificación de la Soria-Castejón" para ironizar sobre que el propio Puente cuenta para la Secretaría del partido "igual que cualquier otro militante". No obstante ha agradecido estas palabras que encuadra en el "reconocimiento personal"

El alcalde Soria ha reiterado su apuesta por el "consenso" sobre un proyecto y un equipo "con un liderazgo" para llevar "las riendas de la gestión". "De no ser capaces, estarán las Primarias sin miedo a la confrontación democrática interna y en la que la militancia decidirá", pese a ser un proceso que "con sus cosas buenas y malas, tensiona".

Por último, ha insistido en que lo importante es el "proyecto y el equipo" y que las personas debe ser "secundario". "Hay gente que te anima pero la Secretaría autonómica requiere de mucho trabajo. Es un reto", ha abundado.

Por último, no ha entrado a confirmar si presentará o no su candidatura porque entiende que "no sería responsable". "No voy a dar un titular", ha zanjado para señalar que "nada" había cambiado "de ayer a hoy".