Martínez se pregunta si Vox será "la permanente muleta del PP" o la "derechita valiente" para sustituir al PP

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, se ha cuestionado si, ante las elecciones regionales del 15 de marzo, Vox va a ser la "permanente muleta del PP" o la "derechita valiente que aspira a sustituir al Partido Popular".

"Nosotros ya sabemos lo que va a hacer Mañueco, va a poner ese cheque en blanco a la extrema derecha", ha asegurado el también alcalde de Soria a las preguntas de los periodistas durante su comparecencia tras la reunión de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento soriano.

"Llama poderosamente la atención que todo el mundo da por hecho la carta escondida que guarda el señor Feijóo, precisamente en Extremadura y en Aragón, lo que genera una especie de engaño a la propia ciudadanía para que no se les visualice el acuerdo que ya tienen cerrado hasta que no se celebren las elecciones en Castilla León como si aquí la gente fuera idiota", ha lamentado Carlos Martínez.

En este sentido, el secretario autonómico y candidato del PSOE ha apuntado que "todo el mundo sabe que el PP se va a entregar en brazos de Vox" y Alfonso Fernández Mañueco "hará lo que le diga Feijóo, que es exponer ese cheque en blanco para no perder lo que han entendido su cortijo durante los últimos 40 años".

Pero para Carlos Martínez "la cuestión y la pregunta" va a estar es qué es lo que va a hacer Vox", porque como ha afirmado el líder socialista, el PP "siempre usa una muleta", como ya que "lo hizo con Ciudadanos y ahora con Vox".

