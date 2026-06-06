Martínez (PSOECyL) lamenta que el nuevo Gobierno "da la espalda" al problema de la vivienda y reivindica un Consorcio

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, conversa con una simpatizante en presencia del portavoz del Grupo Municipal Socialista en Valladolid, Pedro Herrero.
El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, conversa con una simpatizante en presencia del portavoz del Grupo Municipal Socialista en Valladolid, Pedro Herrero. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 6 junio 2026 13:37
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    VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha reivindicado este sábado la puesta en marcha de un Consorcio de Vivienda y Suelo en Castilla y León, como proponían los socialistas en el programa electoral de los últimos comicios autonómicos, pero ha lamentado que el futuro Gobierno que conformarán en los próximos días PP y Vox "da la espalda" a "uno de los problemas más importantes" de la comunidad autónoma.

   El líder socialista ha participado este sábado en la manifestación convocada por UGT y Comisiones Obreras en Valladolid "Por una vivienda digna", donde le han acompañado otros procuradores socialistas como los vallisoletanos Patricia Gómez Urbán y Pedro González Reglero, así como el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Pedro Herrero.

   Martínez, que ha aprovechado su presencia para respaldar a los sindicatos mayoritarios "de clase" por el papel que juegan en la democracia en un momento en que "las libertades sindicales y el diálogo social se ponen en entredicho", ha señalado la vivienda como "uno de los problemas fundamentales" en Europa, España y Castilla y León.

   Para abordarlo, ante "la necesidad de reconocimiento del acceso a la vivienda", considera clave "hacer una intervención de políticas públicas" con "una apuesta clara" que se sume al Plan Estatal al que considera que el Gobierno, en funciones, de Castilla y León "ha llegado a rastras, a regañadientes y a última hora".

   Sin embargo, ha mostrado sus dudas de que esa normativa se desarrolle "lo antes posible" en la comunidad porque ha señalado que PP y Vox ya "han dicho" tras anunciar su acuerdo para conformar el Gobierno autonómico que "no va a existir Consejería de Vivienda, como no va a existir Consejería de Despoblación, de Ordenación de Territorio o de Igualdad".

   "Estamos ante un gobierno que está dando la espalda a los problemas que tenemos", ha advertido Martínez, que ha reclamado "poner pie en pared para exigir a la administración autonómica que se tome en serio de una vez por todas el problema de la vivienda" y para ello propone una herramienta que el PSOE llevaba en su programa electoral como el Consorcio de Vivienda y Suelos de Castilla y León.

   Tiene que integrarse en él para poder llevar a cabo una estrategia de "medio-largo plazo" que "intervenga en el suelo, en el mercado de la vivienda" pero "de la mano de los ayuntamientos, pequeños, medianos y grandes", que ha recordado que las administraciones son "tenedores de suelo" y a través de ayudas y subvenciones, no sólo de la promoción de vivienda pública, pueden garantizar el acceso.

EL DERECHO SUBJETIVO A LA VIVIENDA

   Eso sí, también ha aventurado que está "absolutamente convencido" de que el futuro Gobierno de PP y Vox "no va a asumir" el derecho subjetivo a la vivienda, algo que ha subrayado que debe ser el "objetivo último", pues actualmente critica que "el derecho a la vivienda se ha entregado a la especulación del mercado" y por ello es "casi una cuestión de lujo" acceder a ella, "fundamentalmente para los más vulnerables y los más jóvenes".

   Martínez ha aportado unos datos que aseguran que en Castilla y León "hace 40 años" la presencia de vivienda "protegida" era una de cada cuatro viviendas, y afirma que actualmente tras la última legislatura del presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) se sitúa en el "récord" negativo de "una de cada 100".

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