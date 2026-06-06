Martínez (PSOECyL) lamenta que el nuevo Gobierno "da la espalda" al problema de la vivienda y reivindica un Consorcio

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, conversa con una simpatizante en presencia del portavoz del Grupo Municipal Socialista en Valladolid, Pedro Herrero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha reivindicado este sábado la puesta en marcha de un Consorcio de Vivienda y Suelo en Castilla y León, como proponían los socialistas en el programa electoral de los últimos comicios autonómicos, pero ha lamentado que el futuro Gobierno que conformarán en los próximos días PP y Vox "da la espalda" a "uno de los problemas más importantes" de la comunidad autónoma.

El líder socialista ha participado este sábado en la manifestación convocada por UGT y Comisiones Obreras en Valladolid "Por una vivienda digna", donde le han acompañado otros procuradores socialistas como los vallisoletanos Patricia Gómez Urbán y Pedro González Reglero, así como el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Pedro Herrero.

Martínez, que ha aprovechado su presencia para respaldar a los sindicatos mayoritarios "de clase" por el papel que juegan en la democracia en un momento en que "las libertades sindicales y el diálogo social se ponen en entredicho", ha señalado la vivienda como "uno de los problemas fundamentales" en Europa, España y Castilla y León.

Para abordarlo, ante "la necesidad de reconocimiento del acceso a la vivienda", considera clave "hacer una intervención de políticas públicas" con "una apuesta clara" que se sume al Plan Estatal al que considera que el Gobierno, en funciones, de Castilla y León "ha llegado a rastras, a regañadientes y a última hora".

Sin embargo, ha mostrado sus dudas de que esa normativa se desarrolle "lo antes posible" en la comunidad porque ha señalado que PP y Vox ya "han dicho" tras anunciar su acuerdo para conformar el Gobierno autonómico que "no va a existir Consejería de Vivienda, como no va a existir Consejería de Despoblación, de Ordenación de Territorio o de Igualdad".

"Estamos ante un gobierno que está dando la espalda a los problemas que tenemos", ha advertido Martínez, que ha reclamado "poner pie en pared para exigir a la administración autonómica que se tome en serio de una vez por todas el problema de la vivienda" y para ello propone una herramienta que el PSOE llevaba en su programa electoral como el Consorcio de Vivienda y Suelos de Castilla y León.

Tiene que integrarse en él para poder llevar a cabo una estrategia de "medio-largo plazo" que "intervenga en el suelo, en el mercado de la vivienda" pero "de la mano de los ayuntamientos, pequeños, medianos y grandes", que ha recordado que las administraciones son "tenedores de suelo" y a través de ayudas y subvenciones, no sólo de la promoción de vivienda pública, pueden garantizar el acceso.

EL DERECHO SUBJETIVO A LA VIVIENDA

Eso sí, también ha aventurado que está "absolutamente convencido" de que el futuro Gobierno de PP y Vox "no va a asumir" el derecho subjetivo a la vivienda, algo que ha subrayado que debe ser el "objetivo último", pues actualmente critica que "el derecho a la vivienda se ha entregado a la especulación del mercado" y por ello es "casi una cuestión de lujo" acceder a ella, "fundamentalmente para los más vulnerables y los más jóvenes".

Martínez ha aportado unos datos que aseguran que en Castilla y León "hace 40 años" la presencia de vivienda "protegida" era una de cada cuatro viviendas, y afirma que actualmente tras la última legislatura del presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) se sitúa en el "récord" negativo de "una de cada 100".