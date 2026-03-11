Martínez reclama "banda ancha" para alcanzar acuerdos contra la violencia de género tras el caso de Miranda (Burgos)

Minuto de silencio desde Toro (Zamora) en señal de duelo por las personas fallecidas en el incendio de una vivienda en Miranda de Ebro (Burgos). - PSOE

Expresa su apoyo a Miranda y su "admiración" por el trabajo de servicios de emergencia y Policía por "evitar una tragedia mayor"

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez ha reclamado a las administraciones "banda ancha" para alcanzra consensos en la lucha contra la violencia de género y "aislar" a quienes niega su existencia tras el presunto asesinato machista en el incendio de un edificio de Miranda de Ebro (Burgos), que le ha costado la vida a tres mujeres y en el que han resultado heridas cuatro personas, entre ellas dos menores.

En declaraciones de las que se hace eco Europa Press, el líder socialista ha explicado que ha decidido cancelar un acto previsto en Salamanca enmarcado en la campaña electoral para acercarse hasta la localidad por una cuestión de "humanidad, de sentimiento de alma", para intentar arropar a los vecinos que están "sufriendo" y las familias de las mujeres "tristemente asesinadas".

Precisamente, ha subrayado que en la lucha contra la violencia machista es "absolutamente necesario" que las administraciones públicas lleguen a puntos de consenso que "entiendan y comprendan el problema al que se enfrenta la sociedad en su conjunto".

Por ello, ha abogado por alcanzar grandes consensos políticos para intentar excluir a aquellos que niegan la existencia de algo "tan real" como lo que golpea de una "forma brutal y que conmociona a una ciudad como Miranda, pero que conmociona a una sociedad como la castellana y leonesa y que lamentablemente sigue pasando en el siglo XXI".

"Hay que decir con mucha rotundidad que el negacionismo mata", ha ahondado el candidato socialista, para después resaltar la importancia de impulsar la educación y formación de las nuevas generaciones en esta materia, así como la "limitación a la normalización de la violencia en las redes sociales y en las tecnologías".

A este respecto, ha lamentado que la "desigualdad tenga rostro de mujer": "La violencia vuelve a tener rostro de mujer y es algo que tenemos que seguir clamando, ya que lamentablemente irrumpe en plena campaña electoral, después de haber celebrado un 8M más y lo hace de una forma brutal".

Además, ha recordado cómo son ya "15 muertes en poco más de dos meses, 13 mujeres y dos niños asesinados", unos datos que son "clarificadores" para entender que incluso Castilla y León tiene que adaptar su propia ley y buscar esa "banda ancha" entre las fuerzas políticas.