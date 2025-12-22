Martínez reconoce la "debacle electoral" del PSOE en Extremadura, pero considera que "no es extrapolable" a CyL

Carlos Martínez atiende a los medios. - EUROPA PRESS

SORIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL y candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, ha reconocido la "debacle electoral" del partido en Extremadura si bien considera que el resultado "no es extrapolable" a Castilla y León.

Martínez ha insistido en que esta pérdida de votos es un "malísimo resultado" tal y como han calificado "con rotundidad" los "responsables a nivel federal". "El PSOE de Extremadura tiene que hacer una reflexión interna importantísima de dónde se está produciendo el desapego de una sociedad que históricamente había respaldado el proyecto en esta Comunidad", ha apuntado tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria, donde es alcalde.

No obstante, ha rechazado que los resultados sean "extrapolables a Castilla y León", al entender que son "modelos contrapuestos". "En Castilla y León se tiene que rendir cuentas de 40 años de la derecha y es el polo opuesto precisamente a lo que ha sido Extremadura. Salvo en la que sería la tercera legislatura, siempre el PP había estado en la oposición", ha señalado Martínez.

El socialista ha incidido en la "pérdida de oportunidades" y el "desequilibrio territorial" de Castilla y León con respecto a otras comunidades y donde "el único responsable es el PP". En este sentido, ha defendido su "modelo" con un "proyecto político comarcalizado" para darle "competitividad a los territorios y generar oportunidades que lamentablemente la derecha han negado".

El secretario regional ha hecho hincapié en que Castilla y León salga de la "invisibilidad y dormidera" en la que la quiere tener "el PP".

Carlos Martínez ha incidido en que Fernández Mañueco ha sido "el peor presidente que ha tenido esta comunidad autónoma". "Todo el mundo reconoce que es el peor presidente de todas las comunidades autónomas de este país y el peor presidente que ha tenido en la Castilla de León en toda su etapa democrática y eso que ha tenido malos", ha subrayado.

Así, ha reiterado que se trata de un presidente "que va a rastras a comparecer a las Cortes y no da la cara ante la mayor catástrofe" que ha tenido la Comunidad "por su negligente gestión" en relación a los incendios.

"Lo que ha hecho Guardiola en Extremadura es lo que lleva haciendo siete años aquí el señor Fernando del Mañueco, un presidente invisible, escondido, que no rinde cuentas, que lanza su mensaje detrás de un plasma", ha incidido Martínez.