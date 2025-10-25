Martínez tiende la mano al PP para que CyL tenga PGC y vuelve a ofrecer que gobierne la lista más votada tras elecciones

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez - PSOE

LEÓN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha vuelto a lanzar una "mano tendida" al PP para que la Comunidad tenga Presupuestos para 2026 y ha propuesto la creación de una mesa de trabajo con los grupos políticos con el objetivo de que, en marzo, cuando "gobiernen" los socialistas, tengan presupuestos. También ha vuelto a ofrecer que gobierne la lista más votada tras las elecciones de marzo de 2026.

En estos términos se ha expresado el líder socialista autonómico en el marco de la inauguración de las jornadas 'Atrévete a construir futuro' que se celebran en León este fin de semana y que contarán mañana con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Acompañado de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torro, y del secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, Martínez ha asegurado que Castilla y León tiene que tener voz en los contextos internacionales.

Además, ha pedido a la sociedad castellanoleonesa que se atreva al cambio a través de un proyecto socialista "más fresco", que mire a la gente con humildad para decirle que 38 años de gobiernos de la derecha son "suficientes" para dar una oportunidad al cambio.

"Hay que poner pie en pared en la comunidad para hacer visible sus necesidades porque Castilla y León tiene un futuro propio y lo tiene que escribir desde aquí, sin tener que mirar permanentemente a otras comunidades", ha expresado el líder socialista.

Precisamente, ha reiterado la "mano tendida" de los socialistas al trabajo y a la responsabilidad para de forma "seria y rigurosa" constituir una mesa de trabajo que con el Grupo Parlamentario Socialista al frente sea capaz de fijar unos planteamientos claros y una estrategia de ordenación del territorio y de planificación de los servicios que necesitan cada una de las nueve provincias.

De hecho, ahí es donde el PSOE va a poner todos los esfuerzos en lo que resta de una legislatura que "lamentablemente ha servido para poco para Castilla y León" ya que, en palabras de Martínez, la gestión del Ejecutivo de Mañueco ha servido para evidenciar el "laboratorio que conforma la derecha y la extrema derecha que se mimetizan hasta el extremo".

LISTA MÁS VOTADA

Por esta razón, ha recordado el ofrecimiento de los socialistas de que gobernará la lista más votada si hay acuerdo entre los dos grandes partidos.

"Nosotros seguimos poniendo encima de la mesa esa oferta", ha subrayado el secretario general del PSOE de Castilla y León, un punto en el que ha ironizado con que hay a quien esta propuesta hace que le "tiemblen las piernas".

"La lista más votada será la que gobierne esta Comunidad Autónoma si hay un acuerdo entre los dos grandes partidos y os digo que esa lista más votada será la del Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León en cada una de las nueve provincias", ha concluido.