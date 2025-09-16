Martínez ve a Mañueco "en busca y captura" por no dar la cara sobre la eólica

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha situado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una condición de "busca y captura" por no dar la cara ante el juicio de la trama eólica que comenzó ayer y que sienta en el banquillo a 15 ex altos cargos del PP y empresarios acusados de repartirse 75 millones en mordidas vinculadas a la instalación de parques eólicos.

"Hoy por hoy nos está mirando toda España, no hay una trama de corrupción mayor", ha aseverado Carlos Martínez que ha apuntado a que sólo ha hecho falta un día de juicio para ver que los acusados han reconocido "implícitamente" los hechos a través de una estrategia de defensa en función de la prescripción de los delitos.

Para Carlos Martínez esto supone un "reconocimiento implícito" de que se han cometido "gravísimos delitos que han beneficiado a miembros importantes y compañeros de Gobierno del señor Feijóo y del señor Fernández Mañueco". En este sentido, ha recordado que el actual presidente de la Junta era consejero y compañero de algunos de los acusados en el momento de los hechos que ahora se juzgan, además de presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP a nivel nacional.

El dirigente socialista ha ironizado sobre que habrá que pedir una "recompensa" para que el presidente de la Junta de la cara y asuma responsabilidades que ha urgido para las próximas semanas, "ojalá horas", ha añadido en su reflexión.

"Tiene que rendir cuentas y tiene que asumir responsabilidades", ha reclamado Carlos Martínez que se ha preguntado por otro lado si el presidente nacional del PP no tiene otro candidato para Castilla y León que un político que ha demostrado "incapacidad" a la hora de presentar unas cuentas para la Comunidad --mantiene prorrogadas las cuentas de 2024--, para luchar contra los incendios y ahora "para dar la cara" con una "espantada".

Carlos Martínez se ha mostrado confiado también en que los ciudadanos de Castilla y León son "suficientemente inteligentes" para saber quién es el responsable de la situación que atraviesa la Comunidad tras 40 años de gobiernos del PP y ha lamentado en concreto que Castilla y León esté sonando ahora más allá de sus fronteras "por lo que no debiera", en referencia expresa a "una corrupción sistémica que afecta al núcleo del Gobierno del PP en Castilla y León".

"Lo tendremos que ver en el mes de marzo, porque no se va a ir voluntariamente, pero la ciudadanía tiene que ver que es el máximo responsable de todo lo que nos está sucediendo", ha zanjado Martínez en su convencimiento de que los hechos que se juzgarán a lo largo de "un otoño caliente" tienen que tener su "incidencia electoral", tras lo que ha reivindicado la "alternativa de gobierno" del PSOE.

Martínez ha insistido también en que, más allá de las derivadas jurídicas, tienen que ir en paralelo las derivadas políticas por la "dejadez de responsabilidades" de Alfonso Fernández Mañueco en el inicio de este juicio, como ya sucedió, ha rememorado, en el de la Perla Negra. "Llueve sobre mojado", ha lamentado el dirigente socialista que ha reprochado al presidente de la Junta que permanezca "escondido y oculto" para no rendir cuentas de las actuaciones de sus compañeros en la Junta a los que ha acusado de haber "usurpado millones de euros" y de haber privado de inversiones a la Comunidad a la que se conocía como "Sicilia y León".