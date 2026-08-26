Más de 1.000 aspirantes optan a una plaza de Policía Local en la convocatoria de la Junta que arranca el día 15

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VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.015 aspirantes opta a una de las plazas de Policía Local en el proceso selectivo que ha convocado la Junta de Castilla y León, el cual arrancará el día 15 de septiembre.

En concreto, la Junta, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, ha publicado los listados definitivos de admitidos (en total 1.015) y excluidos que se reparten entre el turno de movilidad (941) y el turno libre (74), turno que incluye plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería.

Los listados definitivos de admitidos y excluidos se pueden consultar en el Boletín Oficial de Castilla y León del día 24 de agosto en la web institucional www.jcyl.es y de forma presencial en la sede de la Agencia de Protección Civil y Emergencias en el Paseo del Hospital Militar, 24 de Valladolid.

El proceso selectivo unificado para el acceso a los cuerpos de policía local, que gestiona la Vicepresidencia Segunda a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, es una muestra de colaboración entre diferentes administraciones, que supone aunar esfuerzos, reducir el gasto público y mejorar la coordinación de la policía local.

El Tribunal del proceso selectivo ha publicado en la página web de la Junta de Castilla y León la convocatoria para la realización de las pruebas físicas, primeras de la fase de oposición.

Las pruebas se desarrollarán los días 15, 16, 17 y 23 de septiembre y tendrán lugar en la Ciudad Deportiva y piscina del complejo deportivo de La Victoria, en Valladolid.

CALENDARIO

El Tribunal del proceso también ha publicado las fechas previstas, en un principio, para la celebración de las siguientes pruebas, advirtiendo de que dicha planificación podría ser susceptible de cambios motivados por el propio desarrollo del proceso o por circunstancias externas al mismo.

Para el turno de movilidad, las pruebas de aptitud física se desarrollarán los días 15 y 23 de septiembre de 2026, el reconocimiento médico se desarrollará en octubre y las pruebas de aptitud psíquica el 22 de noviembre.

En el caso del turno libre, las pruebas de aptitud física se desarrollarán los días 15, 16, 17 y 23 de septiembre de 2026. El ejercicio primero de la prueba de conocimientos (cuestionario tipo test) será el 4 de octubre, el ejercicio segundo de la prueba de conocimientos (supuesto práctico) el día 25 de octubre y las pruebas de aptitud psíquica el 22 de noviembre, mientras que el reconocimiento médico será en diciembre.