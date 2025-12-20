Más de 1.500 jóvenes despiden el año en la III edición de Campajuvas en Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de 'Campajuvas', el evento festivo, solidario e inclusivo dirigido a la juventud vallisoletana se ha celebrado en la Cúpula del Milenio con un "gran éxito" de participación con 1.523 jóvenes.

Esta edición ha reforzado su compromiso con la inclusividad, incorporando espacios y medidas adoptadas para garantizar que todos los jóvenes pudieran disfrutar de la fiesta, al incluir personas con discapacidad o necesidades específicas de accesibilidad, han destacado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El evento ha contado con actuaciones de artistas como Chema Rivas, Enygma DJ y Álvaro Guerra, que han animado la tarde con un ambiente cercano y festivo y, además, 'Campajuvas' ha vuelto a apostar por el talento local, con actuaciones de Ani Queen, DJ Chack, Yaiza, Rubo Criado y Sandruxx, mientras que Alberto Pulgar y Camino Aranzana presentaban la jornada.

El carácter solidario de 'Campajuvas 2025' se ha reforzado con la colaboración de Cruz Roja Juventud en la campaña 'El juguete educativo', con la recogida de juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas destinados a familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los asistentes han participado en un sorteo solidario con artículos donados por los colaboradores del evento.

La celebración ha contado con el apoyo de numerosos clubes deportivos y entidades culturales de prestigio, como el Real Valladolid Club de Fútbol, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, Club Deportivo Balonmano Aula Cultural, Recoletas Atlético Valladolid, C.R. El Salvador de Valladolid (sección femenina), VRAC (sección masculina), Club de Patinaje en Línea Valladolid, Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid y la Federación Española de Rugby. Durante el evento se han repartido 1.000 hamburguesas con patatas gracias a McDonald's, y la empresa Luzilia ha regalado gorros de Navidad a todos los participantes.

También han colaborado SILOÉ, Chocolates LaCasa, Coca-Cola, Helios, Kombucha, TV8 de Valladolid, Fabulosa FM y la Coordinadora de Peñas, consolidando la fiesta como un espacio saludable e inclusivo para los jóvenes vallisoletanos.

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha subrayado que 'Campajuvas' se consolida como una marca de ciudad y un referente de las festividades navideñas, ofreciendo a la juventud un punto de encuentro donde la diversión se combina con valores de solidaridad, responsabilidad e inclusión.