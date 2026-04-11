Más de 300 gallegos celebran este domingo el Día de Galicia en CyL con folclore, gaitas y muñeiras

Cartel oficial del Día de Galicia en Castilla y León, cuya celebración tendrá lugar el 12 de abril de 2026 en Valladolid con actos previstos en la Sala Borja y un desfile institucional hacia la Plaza Mayor. - LA CASA DE GALICIA DE VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 gallegos asociados a Casas de Galicia en la Comunidad celebrarán este domingo el 'Día de Galicia en Castilla y León', que este año organiza la Casa de Galicia en Valladolid en colaboración con la Federación de Centros Gallegos de Castilla y León.

En la efeméride, de carácter anual e itinerante, participarán varias representaciones de las bandas de gaitas y grupos de baile y folclore gallego de las 'casas' gallegas en Burgos, Miranda de Ebro, Ponferrada y Salamanca, que se reunirán en Valladolid en torno a la cultura de su comunidad de origen.

A las 11.00 horas todas las agrupaciones actuarán en la Sala Borja en una celebración a la que asistirá el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

A las 13.00 horas, todos los músicos y bailarines recorrerán las calles, desde la Plaza de la Universidad hasta la Plaza Mayor. Tras la actuación serán recibidos por el alcalde en el Ayuntamiento para poner broche final a la jornada con un intercambio de regalos.