Más de 40.000 personas disfrutaron este viernes de los conciertos del Sonorama Ribera 2024 en Aranda de Duero (Burgos)

BURGOS, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 40.000 personas disfrutaron este viernes, 9 de agosto, de los conciertos programados en los diferentes escenarios del festival Sonorama Ribera 2024 que se celebra en Aranda de Duero (Burgos).

La jornada del viernes comenzó en la Plaza del Trigo con Miriam Rodríguez, Merino y Karavana, unas bandas que "demuestran el talento de una nueva ola de artistas dispuestos a arrasar con el panorama musical", según ha señalado el festival en un comunicado recogido por Europa Press.

La gran sorpresa llegó con la aparición de Supersubmarina en el escenario, a quienes Sonorama Ribera ofreció un emotivo homenaje con un banco que ocupará la Plaza del Trigo y que destaparon "muy emocionados" sobre el escenario que les vio crecer con 'Supersubmarina' de fondo.

Mientras, en el escenario Plaza la Sal Vibra Mahou, los asistentes disfrutaron de Solo Carmen, Underwallace, Nuevo Berlín, Juanita Dinamita, Superframe y el gran cierre de Peredius y Peje. En el escenario Charco, por su parte, tocaron algunos de los artistas más destacados del panorama actual como Mamá Vudú, DrefQuila, Miniño, Bulego, Carlos Ares y Calizo.

Una vez disfrutada de la mañana en los diversos escenarios en Aranda de Duero, comenzó la variada oferta musical en el recinto de Sonorama Ribera en una jornada que comenzó a las 19.00 horas con la nostalgia de Despistaos en el escenario Ribera del Duero. Mientras, en el escenario Aranda llegó la actuación del Homenaje a Antonio Vega.

A lo largo de la noche los asistentes al festival pudieron disfrutar del pop desenfadado de Veintiuno, del mejor rock de la mano de Dani Fernández o Shinova, quienes presentaron sobre el escenario que les vio crecer 'El Presente', su nuevo disco que se hizo con número 1 de ventas en tan solo su primera semana.

Además de algunos de los grandes nombres de la actualidad como Funzo & Baby Loud, siendo su último concierto en el Sonorama Ribera antes de separarse, Coque Malla, Mikel Izal, Sen Senra, Sexy Zebras y el gran cierra de We are not Dj's.

Mientras tanto, el urbano llegó al escenario Tierra de sabor con Lia Kali y Paula Cendejas. Seguido de Marina Reche y el rock más movido con Los Zigarros y Niña Polaca, terminando con Billy Flamingos. Alternando con el escenario AFMCYL, donde pudimos disfrutar de grandes artistas como Eva McBel, Valira, Queralt Lahoz, Pole, La gusana ciega, Peces Raros y Chill Mafia.