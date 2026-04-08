Más de 60 cortos competirán en la 39 Secime, que suma un ciclo de Cine Social e Inclusivo

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 cortometrajes competirán en la 39 Semana de Cine de Medina del Campo (Secime), que además acercará este formato audiovisual a 1.800 alumnos del municipio y, como novedad, suma el ciclo Cine Social e Inclusivo.

El festival se convierte un año más en un "escaparate de los últimos trabajos" en el campo del corto en el 34 Certamen Nacional de Cortometrajes, en el que competirán 25 títulos, entre los que destacan nombres consagrados del panorama español como Polo Menárguez, Mabel Lozano, Teresa Bellón, César F. Calvillo, Bea Lema (Premio Nacional de Cómic 2024) o Carles Bover.

Entre los trabajos, que por primera vez se proyectarán en cuatro sesiones conjuntas los días 18 y 19 de abril en el Auditorio Municipal Emiliano Allende, se encuentran cinco estrenos absolutos, 'Serena Y', de Francesco Cocco; 'Rascacielos', de Matías Valenzuela; 'In memorian', de Teresa Belló y César F. Calvillo; 'Pordentro', de Álvaro G. Company y Mario Hernández; y 'El mismo', de Virginia Curia.

La animación y los documentales tampoco faltarán en la selección nacional a concurso, pues en la primera de las dos categorías podrán verse los cortometrajes 'Davi', de Júlia González; 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba; 'El cuerpo de Cristo', de Bea Lema; y 'El mismo', de Virginia Curia, mientras que 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano; 'El ressó de la mirada', de Carlos Bover; y 'L'últim vaquer de Hollywood', de Jordi Nadal, son los documentales que competirán en el Certamen Nacional.

Asimismo, las producciones de Castilla y León tendrán presencia con el cortometraje documental 'El rastro del fuego', de Aníbal del Casar, y siete de ficción, 'Educación física obligatoria', de Pablo Porcuna; 'Enroque', de Juan Rodríguez-Briso; 'Esta no es tu casa', de Javier Noriega; 'Estrella negra', de Sara Martínez; 'Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra', de Olivia Delcán y Nacho Sánchez; 'Loquita por ti', de Greta Díaz; y 'Max', de Jaime Alonso.

El género fantástico y de terror también estará presente en el certamen en la undécima edición de Fantasmedina, donde se proyectarán ocho trabajos. La animación llegará de la mano de 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo. El público podrá disfrutar además de los cortometrajes 'Amira', de Javier Yáñez; 'Buitres', de Santi Alvarado; 'Las lágrimas de Sísifo', de Luis Larrodera; 'Lencería Milagros', de Jana Moreno; 'Pálpito', de Marisa Crespo y Moisés Romera; 'Señuelo', de Martha G. Ayerbe; y 'Tenéis que verlo', de Nacho Solana.

SECIME INTERNACIONAL: 14 CORTOS DE ASIA Y EUROPA

Igualmente, el 24 Certamen Internacional mostrará un total de 14 cortometrajes procedentes principalmente de Asia y Europa, con seis propuestas de cada continente frente a dos trabajos americanos. Por países, el cine de Francia y de Irán será el más numeroso.

Desde el país galo llegarán 'Impure', de Xavier Mesme; 'Le déparage', de Aurélin Laplace; y 'Les fleurs de Malva', de Anna Lys, Rémy Berlemont, Alice Hamel, Chen Yun-Hu, Ludivine Lebourg, Estelle Martin y Agathe Ribout, mientras Irán competirá con 'Gharghalan', de Hamid Kermani; 'Orosi', de Mohammad Hormozi; y 'Sheep', de Hadi Babaeifar.

Por otro lado, como novedad, la 39 Secime acogerá un ciclo titulado Cine Social e Inclusivo, que mostrará seis cortometrajes que abordarán temas como los cuidados, el acoso escolar, la discriminación sexual o el Alzheimer, entre otros. Estos son 'Afasia', de Álex Marín; 'La cueva del ángel olvidado', de Marta Ferreras; 'Dafne y Pol', de Sergio Checa; 'Marciano García', de Luis Arrojo; 'Resilentia', de Enrique Leal; y 'Sí se enteran', de Beltrán Peralba.

Un año más, durante la gala de inauguración, el viernes 17 de abril, se proyectará el cortometraje ganador del Certamen Nacional de Proyectos de 2025, 'La colisión', de Jairo González, y se verá también un estreno nacional, 'No eres diferente, eres especial', de Mar Sobrado.

1.800 niños en 'CORTOS CON CLASE'

Por otra parte, la 39 Secime llegará también a más de 1.800 alumnos con el ciclo 'Cortos con clase', que propondrá siete trabajos que competirán en las distintas secciones de la edición, a los que se sumará un último trabajo, 'Cap al cel', de Nicolás Solé, corto que explora el duelo a través de los ojos de un niño.

En el apartado de largometrajes, el festival medinense contará con la presencia de tres directores y sus equipos, entre ellos Guillermo Galoe, quien presentará su exitosa película 'Ciudad sin sueño'.

Medina acogerá además los estrenos de 'Un hombre de verdad', ópera prima de Liteo Pedregal, y 'A la cara', de Javier Marco; se proyectará 'La tierra de Amira', de Roberto Jiménez, protagonizada por la Actriz del Siglo XXI 2026, Mina El Hammani, y 'Enemigos', de David Valero, filme protagonizado por el Actor del Siglo XXI de esta edición, Christian Checa. La sección de largometrajes se completará con las proyecciones de 'La grazia', de Paolo Sorrentino, y 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater.

Los vídeos musicales también tendrán cabida en la programación con el 23 Certamen Nacional de Videoclips en la que compiten 16 trabajos, a la vez que se ha programado un ciclo dedicado a la Nouvelle Vague, que se celebrará en el Castillo de la Mota del 13 al 15 de abril.

HOMENAJES

Durante la gala inaugural, el viernes 17 de abril, el ayuntamiento de Medina del Campo entregará el Roel como Director Honorífico a Emiliano Allende, en lo que será el pistoletazo de salida a los homenajes de la 39 Secime, que continuarán el domingo 19 y el lunes 20 de abril con la entrega del Roel de Honor a Javier Cámara y el Roel como Director del Siglo XXI a Guillermo Galoe, respectivamente.

El miércoles 22 de abril le llegará el turno a Mina El Hammani, que recogerá el Roel como Actriz del Siglo XXI en el Auditorio Municipal Emiliano Allende, para dar el testigo al día siguiente a Christian Checa, Actor del Siglo XXI. Finalmente, Estíbaliz Urresola recibirá el reconocimiento como Directora del Siglo XXI el viernes 24 de abril.

Esta edición contará además con la presencia de jurados compuestos por las actrices Luisa Gavasa, y el director y guionista Daniel Sánchez Arévalo en la Sección Oficial; el actor Óscar de la Fuente para las cintas castellano y leonesas; o María Eguizabal, del dúo musical Elyella, como jurado de videoclips, entre otros.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La Secime acogerá los días 18 y 19 de abril tres encuentros dedicados a la música en el séptimo arte, el cortometraje en la carrera de los Oscar y el cine social. Así, el compositor Alberto Torres y los directores Esteban Crespo y Guillermo Galoe conversarán sobre estos temas con el crítico, docente y programador Diego Pérez en tres sesiones abiertas al público en el Hospital Simón Ruiz.

Además, por primera vez, el festival medinense reunirá a cerca de un centenar de profesionales del cine durante su primer fin de semana para asistir a las proyecciones de la Sección Oficial y a las actividades formativas.

Ese primer fin de semana del festival también se celebrarán distintos talleres para niños sobre el cine de animación y los rodajes de la Maratón EIMA Medina Plató de Cine.

Finalmente, la Sala Luis Vélez de la Casa de Cultura de Medina del Campo acogerá la exposición 'El placer de mirar', que reúne medio centenar de fotografías tomadas por Javier Cámara, y el certamen incluirá los conciertos que acogerán distintos locales medinenses los días 17, 18 y 25 de abril.

En concreto, la Orquesta de Cuerda y el Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música actuarán el domingo 26 a las 19.00 horas en el Auditorio Municipal, tras lo que se proyectarán los cortometrajes premiados en 2026.