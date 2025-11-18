Más de 6.000 personas participan en la programación de los 27 Encuentros TE VEO

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 personas han participado en la programación de actividades formativas y profesionales diseñadas en el marco de los 27 Encuentros TE VEO, celebrados del 10 al 16 de noviembre en Valladolid.

Organizados por la Asociación TE VEO de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, las jornadas han reunido a más de 4.200 personas en el Teatro Calderón en torno a su programación escolar y familiar, integrada por 17 propuestas.

'La gota aventurera', de Teatro Arbolé; 'Sé tortuga', de Xip Xap Teatre; 'Tierra mía', de Pata Teatro; 'Río de luna', de DA.TE Danza; 'El jardín de Olivia', de Teatro del Cuervo; 'Pico pato', de Gorakada; 'Jajilé, el cerdito verde azul', de La Carreta Teatro; 'Historia de una muñeca abandonada', de Silfo Teatro; 'En un rincón del mundo', de LaSal Teatro; 'Pañuelos', de Tarambana Teatro; 'La mona Simona', de La Sonrisa del Lagarto, y 'El licenciado Vidriera', de Factoría Teatro.

A ellas se han sumado las familiares 'Bola', de L'Horta Teatre; 'Bunji, la pequeña koala', de Festuc Teatre; 'Cómicos de la Legua', de la compañía homenajeada en los 27 Encuentros, Titiriteros de Binéfar; 'Pompón', de Teatro La Sonrisa, y '¡Ay qué lío!', de Eugenia Manzanera.

Asimismo, la programación escolar ha contado con una propuesta más, 'Corazonadas', de los mexicanos Teatro Naku (240 personas), representada en el Centro Cívico Integrado Zona Este, al igual que la familiar, que acercó a la sala Al Norte a la Izquierda a Alicia Maravillas con 'Antepresentes' (132 personas).

Además, las Jornadas de Educación Teatral TE VEO en la Universidad de Valladolid han reunido a 60 estudiantes, aunque la presencia de alumnado ha sido también "muy numerosa" en los espectáculos, con 180 participantes.

Junto a las jornadas, la oferta formativa de los Encuentros ha concitado a un "buen número" de estudiantes y profesionales, el taller de danza impartido por Omar Meza congregó a 20 personas, al igual que el organizado para profesionales, conducido por Alberto Conejero, padrino de los 27 Encuentros, para el que las plazas eran limitadas.

A ellos se suma el protagonizado por Julia Ruiz Carazo en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, con 20 estudiantes asistentes.

La programación de los Encuentros se ha completado con las ya tradicionales mesas de reflexión. Este año se han estrenado las Píldoras TE VEO, espacio de encuentro en el que compañías integrantes de la Asociación han presentado sus proyectos culturales (los festivales Rincones y Recovecos, El Clasiquillo y TIF Granada) y se ha dado a conocer el nacimiento del sello TE VEO en Ediciones Antígona.

Junto a ellas, la Mesa de la Academia de las Artes Escénicas de España y la protagonizada por Titiriteros de Binéfar. Un total de 122 personas ha tomado parte en ellas y más de medio centenar no se perdió el documental sobre Los Titiriteros proyectado en Cines Casablanca.

LAS EXTENSIONES

Salamanca con 'La gota aventurera' de Arbolé Teatro; Olmedo (700), donde han disfrutado de Azar Teatro con 'Y en mi corazón el dardo'; Eugenia Manzanera con 'Había una vez... ni dos ni tres'; La Carreta Teatro con 'Jajilé, el cerdito verde azul', y Guayominí Producciones con 'Calorcalor', y La Cistérniga (cerca de 250) con Los Titiriteros de Binéfar y su 'Cómicos de la legua' han protagonizado las Extensiones hasta el momento, ya que el 21 de noviembre Teloncillo Teatro llevará a Villanubla 'La selva'.